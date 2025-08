Nuevo bono extra en Provincia para los que trabajen en la organización de las elecciones

¿Te enteraste del nuevo bono extra en la Provincia y no sabés si te toca? Hay más de 150 mil trabajadores bonaerenses que podrían cobrarlo, pero no todos entran. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuánto pagan? ¿Hasta cuándo lo dan? Acá te lo contamos clarito, sin vueltas, para que sepas si te corresponde y no te lo perdés.

¿Qué es este bono extra?

A menos de un mes de las elecciones legislativas del 7 de septiembre, la Provincia de Buenos Aires lanzó un bono extra de $10.000 por mes para parte del personal estatal. Se trata de un pago adicional para quienes estén directamente involucrados en la organización de los comicios, desde abril hasta diciembre de este año.

¿Quiénes lo cobran?

No es para todos. Este bono apunta a trabajadores de planta permanente, jerárquicos y autoridades superiores hasta el cargo de director. Pero hay una condición clave: tienen que estar trabajando de forma directa y comprobable en tareas relacionadas con las elecciones.

La encargada de armar la lista de beneficiarios es la Junta Electoral, que preside Hilda Kogan. Ellos van a decidir, caso por caso, quién cumple con los requisitos.

¿Cuántos trabajadores lo van a cobrar?

Según el decreto oficial, hasta 155.704 agentes podrían recibirlo. El presupuesto total estimado para este bono es de más de $1.557 millones.

Ojo: el bono no es compatible con horas extras. Si ya cobrás por horas extra, no podés sumar este beneficio.

¿Por qué se otorga este bono?

El objetivo es compensar el esfuerzo extra del personal estatal que labura en el proceso electoral. Así lo establece el Decreto N°1650/25, publicado en el Boletín Oficial. El marco legal del llamado a elecciones está en el Decreto 639/25.

¿Y los viáticos para autoridades de mesa?

Además del bono extra para personal estatal, la Provincia también definió los montos para quienes trabajen el día de la elección:

Autoridades de mesa : $40.000

Capacitación previa : $40.000 extra

Total: $80.000

Delegados electorales: $120.000

Estos pagos se hacen por única vez, como reconocimiento por participar en la organización y fiscalización de los comicios.

¿Qué tenés que hacer si creés que te corresponde?

Si sos parte del personal estatal de la Provincia y estás participando activamente del proceso electoral, consultá con tu área administrativa o recursos humanos. La Junta Electoral será quien confirme si estás en la lista.