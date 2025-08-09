Fin de semana a pura fiesta en Plaza Moreno de La Plata

La ciudad de La Plata se prepara para vivir un fin de semana repleto de actividades culturales y recreativas que apuntan a fortalecer el vínculo entre la comunidad, el arte y la infancia. Durante los días 9 y 10 de agosto, Plaza Moreno será el epicentro de dos eventos de gran convocatoria organizados por el Municipio: el Festival de Folklore La Plata Capital y la celebración del Día del Niño.

El sábado 9, desde las 14:00 hasta las 21:00, la emblemática plaza se vestirá de tradición con la presencia de destacados artistas folklóricos, entre los que sobresale el cierre a cargo de Los Tekis, quienes prometen desplegar toda la energía de su música jujeña en un show vibrante y multitudinario. La grilla incluye además a Ezequiel Romano, La Bestia Folk, Fiore Ayllon, La Cincha, Tierra Negra, La Juntada Platense, y a los payadores Facundo Pistone y Nazareno Peralta, con la participación del Ballet Cimarrón y la conducción de Daniel Líneas y Carolina Nasif.

Esta propuesta no solo ofrece espectáculos de primer nivel, sino que también refuerza el compromiso local con la cultura tradicional y el talento regional, abriendo un espacio de visibilidad para artistas emergentes y colectivos culturales de la zona.

El domingo 10, desde las 13:00 hasta las 17:00, el foco se desplazará hacia los más pequeños con una jornada dedicada al Día del Niño. Canticuénticos, una de las bandas infantiles más queridas del país, será la encargada de cerrar la tarde con su repertorio lleno de juegos, ritmos latinoamericanos y letras que promueven valores y emociones. La plaza se transformará en un espacio lúdico con actividades de circo, estaciones de juego, deportes y propuestas artísticas, todo en un entorno cuidado y accesible.

Ambas jornadas contarán con un amplio operativo de seguridad y servicios: el cierre al tránsito vehicular en la zona central, presencia del SAME en modo preventivo, puntos de hidratación gratuita, atención para niños perdidos, y agentes de Control Urbano para ordenar la circulación peatonal, aseguran una experiencia familiar segura y placentera.

Este fin de semana en Plaza Moreno no solo celebra la cultura y la infancia, sino que reafirma el derecho al acceso gratuito a espectáculos y espacios públicos de calidad. Con figuras consagradas, una fuerte apuesta a la organización y el enfoque comunitario, La Plata se consolida como un verdadero polo cultural y familiar durante este invierno.