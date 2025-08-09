Se fue a vivir a Estados Unidos porque su ex le hizo 23 denuncias falsas

Este es el caso de Miguel Rueda, quien fue apartado de sus hijos porque su ex mujer le realizó 23 denuncias falsas, que cayeron una a una por falta de pruebas. De cualquier modo, y a pesar de no haber sido procesado por ninguna de ellas, se le impide el contacto con sus hijos.

Miguel, como tantos padres víctimas de falsas denuncias, no quiere volver al país por temor a ser denunciado nuevamente, y tener que pasar todo el proceso judicial otra vez.

Rueda, al igual que muchos otros padres en su situación, lo único que quiere es ejercer su paternidad, la cual le es arrebatada por profesionales inescrupulosos que lucran con el dolor ajeno. En palabras de Miguel:

“Me robaron a mis hijos injustamente y nadie hace nada”,

expresó en un vivo entre lágrimas, quebrado por el dolor de no poder ver a sus niños.

Cabe destacar que los menores han reiterado su deseo de ver a su padre, pero no fueron escuchados.

Nosotros, como equipo, pedimos que se endurezcan las penas por falsas denuncias y que estas sean de prisión efectiva. Por otro lado, solicitamos que bajo ningún punto de vista se corte el vínculo entre padres e hijos, ya que no se está respetando el principio de inocencia, que establece que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

En estos casos se invierte ese principio, ya que los padres son castigados desde el inicio, siendo apartados de los menores. Es decir, se los considera culpables y deben demostrar su inocencia, lo cual es inconstitucional.

Además, solicitamos que se revisen todas las causas judiciales de años anteriores, para que la justicia deje de ser injusta.