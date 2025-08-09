Detenido por causar disturbios en la vía pública

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informa que, personal del Comando de Patrullas intervino ante un llamado al 911 que alertaba sobre un sujeto alterando el orden público en la zona de calle 155 entre 25 y 26.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un joven visiblemente alterado que profería insultos contra el personal policial.

Según consta en el informe, el individuo intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente reducido por los agentes. Se informó además que presentaba un evidente estado de ebriedad.

El detenido de 22 años fue identificado, domiciliado en nuestra ciudad, y aprehendido en el marco de una infracción a los artículos 72 y 74 del Decreto Ley 8031/73, referidos a conductas contravencionales como la ebriedad y el desorden en la vía pública.

Por disposición del Juzgado de Paz, se realizaron las diligencias correspondientes, otorgando su posterior libertad conforme al artículo 119 del Código Procesal Penal.