Frío, nubes y estabilidad: lo que resta de la semana

Durante los próximos días, el clima en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) se mantendrá estable, con predominancia de nubosidad y temperaturas invernales. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que descartó precipitaciones para la primera mitad de la semana, aunque no se descartan lluvias aisladas hacia el viernes.

El miércoles mantendrá condiciones similares, con cielo parcialmente nublado por la mañana y una progresiva cobertura nubosa hacia la tarde y noche. En cuanto a las temperaturas, el termómetro se moverá entre 5°C y 15°C, marcando una jornada fría pero sin fenómenos extremos.

El jueves seguirá la misma tendencia, con un cielo que iniciará parcialmente nublado, pero que tenderá a estar mayormente cubierto al finalizar el día. Se espera una mínima de 6°C y una máxima de 13°C. Aunque en general se prevé un día seco, no se descartan probabilidades bajas de lluvia hacia el cierre de la jornada.

En síntesis, se espera una semana con tiempo mayormente estable, sin eventos meteorológicos severos, pero con la necesidad de abrigarse bien ante el frío persistente y las condiciones de escasa visibilidad matinal producto de las neblinas