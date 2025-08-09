“Hornito” llegó a Los Hornos

En el marco de una política pública que apuesta a fortalecer la seguridad urbana y promover el uso de tecnologías sustentables, la Municipalidad de La Plata presentó esta semana un nuevo vehículo patrullero eléctrico, apodado “Hornito”, que custodiará de forma permanente la renovada Plaza de la Madre de Los Hornos, ubicada en la intersección de 137 y 60.

Esta incorporación se da tras la finalización del primer tramo de obra sobre la avenida 60 y la inauguración formal de la remodelación del espacio verde, acto que fue encabezado por el intendente Julio Alak y el gobernador Axel Kicillof. La iniciativa busca garantizar la seguridad de los vecinos, prevenir hechos delictivos y asegurar el mantenimiento del orden en esta plaza emblemática del oeste platense.

¡LLEGÓ UN NUEVO 'TITO' A LOS HORNOS!



Este auto eléctrico desembarcó en La Plaza de La Madre para cuidar a los vecinos y evitar hechos de inseguridad.



Esta es una iniciativa de @LaPlataMLP que permitirá contar con la presencia de agentes circulando de forma permanente y en… pic.twitter.com/fytdks0NX0 — Lucía Iañez (@luciaianez_) August 6, 2025

“Hornito” forma parte de una flota de patrullas eléctricas que ya circulan por otras plazas céntricas de La Plata. Sucesivamente se pusieron en funcionamiento “Tanito” en Plaza Italia, “Dardito” en Plaza Rocha y el primer modelo en Plaza San Martín. Al igual que sus predecesores, el nuevo vehículo está ploteado con estética policial, rotulado con la palabra “Seguridad” y cuenta con comunicación directa con el Centro de Operaciones Municipal (COM).

Fabricado en San Luis, este auto 100% eléctrico cuenta con una batería que se carga por completo en ocho horas, admite cargas parciales, tiene una autonomía de hasta 100 km y alcanza una velocidad máxima de 65 km/h, con un peso total de menos de 400 kilos.

Desde el municipio, remarcaron que estas medidas buscan disuadir delitos, pero también generar cercanía entre el Estado local y los ciudadanos, mediante la presencia permanente de agentes en espacios públicos. La diputada provincial Lucía Iañez destacó la importancia de contar con “una vigilancia constante y eficiente en zonas de alto tránsito de familias y niños”.

La llegada de “Hornito” no solo responde a una necesidad de seguridad, sino también a un modelo de gestión que apunta a la modernización del patrullaje y la construcción de ciudades más sostenibles y seguras