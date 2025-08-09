Fin de semana con sol y temperaturas en ascenso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, tras varios días con frío intenso, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un fin de semana sin lluvias, con temperaturas en paulatino ascenso y cielos mayormente despejados o parcialmente nublados.

Durante la jornada de este jueves, el cielo se presenta algo nublado por la mañana con una mínima de 8°C y vientos del sur. Hacia la tarde, la nubosidad aumentará, aunque la probabilidad de lluvias es baja, apenas del 10%, y vuelve a 0% por la noche, valor que se mantendría durante toda la semana próxima.

El viernes será el día más soleado, con cielo despejado en la mañana y una temperatura mínima de 5°C. La máxima trepará hasta los 14°C, y por la noche bajará a 10°C. El sábado conservará el buen tiempo, con sol en la mañana y leve nubosidad hacia la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre 7°C y 14°C.

El domingo, el viento comenzará a soplar desde el norte y esto generará un ascenso térmico: la máxima alcanzará los 17°C y el cielo estará parcialmente nublado. Esta tendencia continuará, con un aumento más marcado desde el lunes: 19°C el lunes, 20°C el martes y 18°C el miércoles, todos con nubosidad variable.

En la provincia de Buenos Aires, el SMN reportó algunos chaparrones en la zona costera (desde Necochea hasta Pinamar), que se extenderán durante el día hacia localidades como Chascomús, Dolores y Punta Indio. No obstante, se prevé que el viernes será completamente despejado en casi todo el territorio provincial, con algo de nubosidad en el noreste y la costa.

El sábado, el clima se mantendrá mayormente estable, aunque con cielos parcialmente nublados en algunos sectores. El domingo se espera nubosidad parcial en toda la provincia, en un contexto que se extenderá hasta el miércoles por la mañana. El martes podrían registrarse lluvias aisladas en el sur bonaerense, en ciudades como Bahía Blanca, Sierra de la Ventana y Monte Hermoso.

En paralelo, se mantiene una alerta amarilla por frío extremo en el centro del país. Esta afecta zonas del oeste de Córdoba (entre Cruz del Eje y Achiras) y el noreste de San Luis, incluyendo localidades como Santa Rosa del Conlara, Concarán y Villa del Carmen. El SMN recomienda, ante este escenario, consumir líquidos calientes, ventilar ambientes, mantener buena higiene y usar ropa de abrigo.