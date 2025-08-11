Municipio y Provincia licitaron la restauración de 120 escuelas de La Plata

Se abrieron los sobres para la segunda etapa de obras. Sumado a los trabajos previos, serán 200 las instituciones renovadas.

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el subsecretario de Educación bonaerense, Pablo Urquiza, realizaron la apertura de sobres de la licitación para la segunda etapa del plan de restauración y puesta en valor de escuelas de la ciudad.

El acto tuvo lugar este jueves en el Salón Dorado del Palacio Comunal y contó con la presencia de directivos y miembros de la comunidad educativa de las escuelas que serán intervenidas.

“Durante la primera etapa llevamos a cabo mejoras en 80 escuelas y en esta segunda instancia se realizarán obras en 120 establecimientos”, confirmó el intendente Alak; y aseguró: “Con estos trabajos, alcanzaremos un total de 200 instituciones educativas renovadas, lo que representa más de la mitad de los 300 colegios que hay en La Plata”.

“Felizmente podemos decir que cambiamos la tendencia que se daba años anteriores en La Plata, ya que ahora el 100% de los recursos asignados por la Provincia para educación, el Municipio los destina a educación”, subrayó el jefe comunal, acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, y la diputada provincial, Lucía Iañez.

Por su parte, Pablo Urquiza valoró: “Queremos transmitirles que hoy renovamos un compromiso que hemos asumido desde la llegada de Julio Alak a la intendencia, un compromiso lleno de promesas que se han hecho realidad”; y reflexionó: “La gestión en materia de infraestructura educativa ha tomado un nuevo impulso, por eso este acto es una muestra más y hoy el municipio y la provincia asumen el desafío de poner en marcha 120 nuevas obras”.

El plan, que contempla una inversión superior a los $9.800 millones, abarcará una intervención integral sobre los edificios escolares existentes con el fin de asegurar condiciones edilicias adecuadas, seguras, accesibles y funcionales para el desarrollo pleno de las actividades educativas.

Dado que en la ciudad funcionan cerca de 300 escuelas (98 de nivel inicial, 98 de nivel primario y 100 de nivel secundario), la segunda etapa del plan de obras permitirá que, alcanzando las 200 escuelas en total entre ambas etapas, se hayan puesto en valor dos tercios de los colegios de La Plata.

Las tareas a realizar abarcan un conjunto extenso de rubros que permiten una restauración completa, desde trabajos preliminares y estructurales hasta terminaciones finales y colocación de equipamiento.

Entre los mismos se destacan:

Trabajos preparatorios y movimiento de suelo

Obras estructurales, albañilería y tabiquería

Aislaciones e impermeabilización

Revoques, contrapisos y pisos

Cubiertas, techos y zinguería

Cielorrasos, carpinterías y herrería

Instalación sanitaria y artefactos

Instalación eléctrica e iluminación

Acondicionamiento térmico y seguridad

Vidrios y espejos, pinturas y terminaciones

Equipamiento escolar y urbano

Accesibilidad

Participaron también del acto:

Paula Lambertini , secretaria de Educación

Norberto Gómez , secretario General

Marcelo Galland , presidente del Concejo Deliberante

Yamila Olariaga , subsecretaria de Educación municipal

Diego Turkenich , subsecretario de Administración de la cartera educativa bonaerense

Iván Maidana, presidente del Consejo Escolar

Las 120 escuelas de esta segunda etapa están distribuidas en 7 zonas:

ZONA 1

Los Hornos : ES 51, ES 53, EP 28, JI 904, JI 963, Jardín de Infantes Municipal Nº1, Escuela Pedagógica N°2 Extensión, ES 3, JI 986, EP 116

Altos de San Lorenzo : EP 62, Jardín de Infantes Municipal N°5

Poblet : EP 20

Arana : EP 46, JI 974, ES 94

Parque Sicardi: JI 973, EP 9

ZONA 2

Villa Elvira: Jardines Municipales N°2, Ita, Villa Elvira N°2, EET 5, Mariquita Sánchez, JI 984, JI 948, EP 121, N°8, ES 71, ES 54, EP 84, Escuela Pedagógica N°2, JI 902, EP 23

ZONA 3

Villa Castells : JI 955

Tolosa : Jardín Municipal N°4, Casa del Niño Paulo VI, JI 981, EP 124, ES 11 ANEX2, JI 910, JI 932

San Carlos : EE 524 "HELEN KELLER", EP 52, ES 68, JI 928

José Hernández : JI 953

Ringuelet : EP 60, ES 69

Gorina: ES 37, Jardín Maternal Federico Maspoli

ZONA 4

Colonia Urquiza : JI 940, ES 86, EP 57

Savoia : EP 80, Jardín Maternal Emmanuel

El Peligro : JI 990, ES 72, EP 77

Melchor Romero : EE 529, ES 84, Casa del Niño, EP 75, EET 4

Lisandro Olmos : EP 3, EP 63

Etcheverry : EP 61

Abasto : Casa del Niño Dr. Mariezcurrena, EP 26

Los Porteños - Las Banderitas: EP 67

ZONA 5

City Bell : ES 42, ES 15, ES 4, Jardines Tomasello e Islas Malvinas, EP 117, ES 63

Villa Elisa : Jardín N°14 Diego Sappa, ES 67, ES 28, EET 2, EP 24

Arturo Seguí : Escuela Pedagógica N°1 Extensión, EP 32

Gonnet : JI 919, JI 907, EP 18, ES 12, Casa del Niño Ricardo Rojas, ES 83

El Rincón: Escuela Pedagógica N°1

ZONA 6

Casco urbano: Casa del Niño General Belgrano, EP 19, ES 65, EP 56, ES 66, EE 514, EET 9, EP 15, ES 26, Jardín Pestalozzi, Jardín I.D.E.A-S, Escuela de Danzas Clásicas, EP 128, ES 44, EP 11

ZONA 7