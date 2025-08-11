Viernes de sol y bajas temperaturas

El invierno continúa mostrando su faceta más marcada en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con jornadas frías pero estables. Este viernes 8 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura mínima de 3 °C y una máxima que alcanzará los 13 °C, en un día dominado por el cielo despejado a ligeramente nublado, lo que indica una notable amplitud térmica.

Este patrón climático, caracterizado por mañanas muy frías y tardes algo más templadas, se mantendrá durante el fin de semana. Para el sábado, se espera cielo algo nublado durante la mañana, con tendencia a despejarse por la noche, y temperaturas que oscilarán entre 3 °C y 14 °C.

El domingo, el pronóstico indica un leve aumento térmico, con una mínima de 4 °C y una máxima de 16 °C, y cielo algo a parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

De cara al inicio de la nueva semana, el lunes se presentará con cielo algo a parcialmente nublado y un salto térmico más marcado: la mínima será de 4 °C y la máxima trepará a 19 °C, lo que representa un cambio significativo respecto a los días previos.

A partir del martes, el panorama seguirá en esta línea, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 7 °C y 20 °C, consolidando la tendencia hacia una semana más templada. Para el miércoles, la mínima será de 9 °C y la máxima de 18 °C, con cielo que irá de parcialmente a algo nublado.

En resumen, el frío persistirá durante los próximos días en Buenos Aires, pero sin lluvias a la vista y con un ascenso térmico progresivo que suavizará el ambiente hacia mediados de la próxima semana