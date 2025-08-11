Información General | 8 Aug
Frente frío y estabilidad en el AMBA
Viernes de sol y bajas temperaturas
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con amplitud térmica, cielo mayormente despejado y mínimas cercanas al punto de congelación en Buenos Aires. El frío se mantiene durante el fin de semana, pero se espera un leve ascenso térmico desde el lunes.
El invierno continúa mostrando su faceta más marcada en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con jornadas frías pero estables. Este viernes 8 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura mínima de 3 °C y una máxima que alcanzará los 13 °C, en un día dominado por el cielo despejado a ligeramente nublado, lo que indica una notable amplitud térmica.
Este patrón climático, caracterizado por mañanas muy frías y tardes algo más templadas, se mantendrá durante el fin de semana. Para el sábado, se espera cielo algo nublado durante la mañana, con tendencia a despejarse por la noche, y temperaturas que oscilarán entre 3 °C y 14 °C.
El domingo, el pronóstico indica un leve aumento térmico, con una mínima de 4 °C y una máxima de 16 °C, y cielo algo a parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.
De cara al inicio de la nueva semana, el lunes se presentará con cielo algo a parcialmente nublado y un salto térmico más marcado: la mínima será de 4 °C y la máxima trepará a 19 °C, lo que representa un cambio significativo respecto a los días previos.
A partir del martes, el panorama seguirá en esta línea, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 7 °C y 20 °C, consolidando la tendencia hacia una semana más templada. Para el miércoles, la mínima será de 9 °C y la máxima de 18 °C, con cielo que irá de parcialmente a algo nublado.
En resumen, el frío persistirá durante los próximos días en Buenos Aires, pero sin lluvias a la vista y con un ascenso térmico progresivo que suavizará el ambiente hacia mediados de la próxima semana