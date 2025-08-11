La Plata amplía la onda verde

La Municipalidad de La Plata avanza en su política de modernización del tránsito con la extensión del sistema de onda verde a nuevos corredores estratégicos de la ciudad. El objetivo es claro: mejorar la fluidez vehicular, reducir los tiempos de viaje y optimizar el uso del espacio público, especialmente en arterias de alto tránsito.

Este sistema de semáforos sincronizados se implementará en tres tramos clave: Camino Centenario (desde calle 511 hasta Villa Elisa), avenida 60 (de 31 a 143, tras la finalización de las obras de repavimentación), y todo el trayecto del Camino General Belgrano. Si bien todavía no se definió la fecha de inicio, desde el Municipio confirmaron que el anuncio oficial llegará en las próximas semanas.

La decisión se basa en los resultados positivos obtenidos en la avenida 44, donde la implementación de la onda verde permitió una reducción del 55% en los tiempos de circulación, bajando de 45 a 20 minutos el trayecto entre calle 131 y la Ruta 2. La experiencia local muestra que, a velocidades permitidas, una sincronización adecuada de semáforos disminuye frenadas innecesarias, mejora el flujo vehicular y reduce el estrés urbano.

El control y seguimiento del sistema se realiza desde el Centro de Operaciones Municipal (COM), más específicamente desde la Central de Control de Tránsito, que forma parte del nuevo Polo de Seguridad. Desde allí se monitorean en tiempo real los cruces semaforizados, permitiendo ajustar los ciclos según el caudal vehicular y mantener la eficiencia del sistema.

La apuesta municipal por replicar este modelo en corredores estructurales de la ciudad apunta a construir una movilidad más inteligente y eficiente, mejorando la experiencia diaria de miles de platenses que utilizan estas arterias para trasladarse