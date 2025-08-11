Teatro, folklore y ferias en la agenda del finde

Con la llegada del fin de semana, el ciclo cultural presenta una programación repleta de actividades para disfrutar en distintos puntos de La Plata. Desde este jueves, vecinos y visitantes podrán elegir entre festivales, música en vivo, cine, teatro y ferias, en una propuesta que busca abarcar todos los gustos y públicos.
La agenda comienza con propuestas como Chaza Peña, funciones en Cine EcoSelect, y un festival gratuito en Ciudad de Gatos, con presentaciones de hip hop y rap.
El viernes será el turno de la música en vivo: en el Teatro de Cámara de City Bell, la reconocida actriz y cantante Soledad Villamil ofrecerá un show íntimo. En paralelo, la banda platense Águila Amarilla rendirá homenaje a Luis Alberto Spinetta en Espacio Live.
El sábado será el día más cargado de la agenda, con actividades que incluyen obras de teatro, funciones de stand up, cine, espectáculos al aire libre, y el plato fuerte del fin de semana: la primera edición del Festival de Folklore La Plata Capital. Este evento se realizará en Plaza Moreno con la participación destacada de Los Tekis, Los Tabaleros y otros artistas. La entrada será libre y gratuita.
El domingo, la ciudad se volcará a los festejos del Día del Niño, también en Plaza Moreno, con una jornada pensada para toda la familia: habrá juegos, actividades y un show de Canticuentos, con la participación especial de La Cirquesta.
Finalmente, el tradicional Paseo de Compras Meridiano V abrirá de 10 a 18 horas durante el fin de semana, con su propuesta de moda circular, y música en vivo durante la tarde del sábado y domingo en el playón
La agenda cultural completa para este fin de semana en La Plata
Viernes 8
- 18 - Cantá la posta
Centro Cultural Polideportivo Los Hornos
- 18 - Cine EcoSelect: El casero
Centro Cultural Islas Malvinas
- 18.30 - Cine Select: Por tu bien
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 19 - Mañana es mejor
Guajira Bar
- 20 - Cine EcoSelect: Trick or treat
Centro Cultural Islas Malvinas
- 20.30 - Cine Select: Fin de fiesta
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 21 - Soledad Villamil
Teatro de Cámara City Bell
- 21 - Tussiwarriors
Teatro Ópera
- 21 - Sala de espera
Teatro Coliseo Podestá
- 21 - Malón - Folklore y cumbia
Casa del pueblo
- 21 - Águila Amarilla - Tributo a Luis Alberto Spinetta
Espacio Live
Sábado 9
- 14 - Festival de Folklore La Plata Capital
Plaza Moreno
- 15 - Rock en Plaza Rocha
7 y 60
- 15 - Música en la Glorieta
Plaza San Martín
- 15 - Música en Plaza Italia
7 y 44
- 16.30 - Agus Lahera
Paseo de Compras Meridiano V
- 17 - Cine Select: Por tu bien
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 18 - La Plata es Música
Centro Cultural Julio López, Los Hornos
- 18.30 - "Muerte y pueblo" - Muestra de fotos - cortometraje
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - La Plata Ciudad Que Canta
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - Encías Sangrantes
Ciudad de Gatos
- 21 - Cielo Razzo
Teatro Ópera
- 21 - Bye Bye
Sala Armando Discépolo
- 21 - Zambayonny
Espacio Live
- 21.30 - Campi de gira
Teatro Coliseo Podestá
Domingo 10
- 14 - Festival Día del Niño
Plaza Moreno
- 16 - Digital Circo
Teatro Coliseo Podestá
- 16 - Gran Feria x livin rum
Guajira Bar
- 16.30 - Naranja en Flor
Paseo de Compras Meridiano V
- 17 - Coro de Niños
Teatro Argentino
- 18 - Cine Select: Una muerte silenciosa
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 18 - Cine EcoSelet: El casero
Centro Cultural Islas Malvinas
- 20 - Próximo Movimiento
Pasaje Dardo Rocha
- 20 - Bye Bye
Sala Armando Discépolo
- 20 - Cine Ecoselect: Popular tradición de esta tierra
Centro Cultural Islas Malvinas
- 20 - Cine Select: Este es el romance del Aniceto y la Francisca
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha