Teatro, folklore y ferias en la agenda del finde

Con la llegada del fin de semana, el ciclo cultural presenta una programación repleta de actividades para disfrutar en distintos puntos de La Plata. Desde este jueves, vecinos y visitantes podrán elegir entre festivales, música en vivo, cine, teatro y ferias, en una propuesta que busca abarcar todos los gustos y públicos.

La agenda comienza con propuestas como Chaza Peña, funciones en Cine EcoSelect, y un festival gratuito en Ciudad de Gatos, con presentaciones de hip hop y rap.

El viernes será el turno de la música en vivo: en el Teatro de Cámara de City Bell, la reconocida actriz y cantante Soledad Villamil ofrecerá un show íntimo. En paralelo, la banda platense Águila Amarilla rendirá homenaje a Luis Alberto Spinetta en Espacio Live.

El sábado será el día más cargado de la agenda, con actividades que incluyen obras de teatro, funciones de stand up, cine, espectáculos al aire libre, y el plato fuerte del fin de semana: la primera edición del Festival de Folklore La Plata Capital. Este evento se realizará en Plaza Moreno con la participación destacada de Los Tekis, Los Tabaleros y otros artistas. La entrada será libre y gratuita.

El domingo, la ciudad se volcará a los festejos del Día del Niño, también en Plaza Moreno, con una jornada pensada para toda la familia: habrá juegos, actividades y un show de Canticuentos, con la participación especial de La Cirquesta.

Finalmente, el tradicional Paseo de Compras Meridiano V abrirá de 10 a 18 horas durante el fin de semana, con su propuesta de moda circular, y música en vivo durante la tarde del sábado y domingo en el playón

La agenda cultural completa para este fin de semana en La Plata