Gimnasia toma aire en la lucha por el descenso

Gimnasia atraviesa un momento clave en su lucha por la permanencia en la Primera División del fútbol argentino. Luego de un comienzo difícil en el Torneo Clausura, donde cayó como local ante Instituto, el equipo dirigido por Alejandro Orfila logró reponerse y encadenar dos victorias fundamentales que lo alejan —por ahora— de la zona más comprometida en la tabla anual.

El empate en la segunda fecha ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro marcó un punto de inflexión, pero fue la victoria ante Independiente en el Bosque la que dio el primer indicio de recuperación. El panorama mejoró aún más tras el reciente triunfo 2 a 1 sobre Godoy Cruz, resultado que permitió a Gimnasia llegar a los 23 puntos en la tabla anual, colocándose en la posición 19°.

Aunque la pelea por el descenso está más abierta que nunca, con 16 equipos involucrados en una lucha que abarca desde el puesto 15 al 29, Gimnasia logró alejarse momentáneamente de Talleres, Aldosivi y Sarmiento, que con 17 unidades estarían disputando hoy un triangular para definir un descenso. A su vez, el equipo albiazul igualó en puntos con Lanús —su próximo rival—, Newell’s, Defensa y Justicia y Central Córdoba.

La situación, sin embargo, sigue siendo frágil. Por debajo, equipos como Instituto (22), Belgrano (21), Atlético Tucumán (20), Godoy Cruz (20), Unión (19), Vélez (19) y Banfield (18) mantienen viva la competencia directa. Cada fecha es crucial, y sumar se volvió una necesidad impostergable.

El equipo de Orfila no tiene margen para relajarse. Si bien el envión anímico de los últimos triunfos puede ser decisivo, la tabla está tan ajustada que un mal resultado puede volver a comprometer al Lobo. A partir de ahora, cada punto será oro en el camino hacia la permanencia.