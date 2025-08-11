Festival de Folklore en Plaza Moreno con Los Tekis, Los Tabaleros y más

Este sábado, Plaza Moreno se transformará en el epicentro del folklore nacional con una nueva edición del Festival de Folklore La Plata Capital. El evento, que comenzará a partir de las 14 horas, forma parte de las iniciativas culturales impulsadas por la Municipalidad de La Plata con el objetivo de promover la identidad folklórica y visibilizar a los artistas locales.

La propuesta contará con una grilla diversa que reunirá tanto a exponentes de renombre como a músicos emergentes. En este marco, se destacan las presentaciones de Los Tekis y Los Tabaleros, dos grupos de gran trayectoria nacional que prometen cerrar la jornada con sus característicos shows cargados de energía y raíces andinas.

Además, subirán al escenario figuras como Ezequiel Romano, La Bestia Folk, Fiore Ayllon, La Cincha, Tierra Negra y La Juntada Platense. La jornada también incluirá la tradicional payada, con la participación de Facundo Pistone y Nazareno Peralta, y una presentación del Ballet Cimarrón, que aportará el componente de danza tradicional al encuentro.

La conducción del evento estará a cargo de Daniel Líneas y Carolina Nasif, quienes acompañarán al público durante toda la jornada, que no solo será musical, sino también un espacio de encuentro y celebración de las raíces culturales. Cabe destacar que el festival se enmarca en un fin de semana con más propuestas en Plaza Moreno, ya que el domingo se celebrará en el mismo espacio el Día del Niño.

Con acceso libre y gratuito, el Festival de Folklore La Plata Capital refuerza el compromiso de la ciudad con la cultura popular, el arte local y el patrimonio musical argentino