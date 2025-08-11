Con seis bajas y tres refuerzos ya confirmados, el Pincha juega contra el reloj para completar su plantel

Estudiantes atraviesa horas decisivas en la previa de su compromiso por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, ya que este jueves 8 de agosto a las 18 horas vence el plazo que otorga la Conmebol para inscribir modificaciones en la lista de buena fe.

Durante la fase de grupos, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez inscribió aproximadamente 30 jugadores profesionales y completó los cupos con juveniles provenientes de Reserva y Cuarta División. Para esta nueva instancia, se permiten hasta cinco cambios, siempre respetando el máximo de 50 futbolistas registrados.

Entre las bajas confirmadas figuran Matías Mansilla, Sebastián Boselli, Bautista Kociubinski, Luciano Giménez, Mauro Méndez y Alexis Manyoma, este último próximo a incorporarse a un club de la MLS. Además, se mantiene en duda Tiago Palacios, quien está en el radar del CSKA de Moscú, aunque hasta ahora no hay avances concretos en la negociación.

En cuanto a los refuerzos, el Pincha ya sumó a Fernando Muslera, Leandro González Pírez y Leonardo Suárez, quienes serán incluidos en la lista. Aún restan dos cupos disponibles, que el cuerpo técnico planea utilizar en un volante ofensivo y un delantero. Para este último puesto, suena con fuerza el nombre de Adolfo Gaich, aunque el club continúa en gestiones y no se descartan novedades a último momento.

Estudiantes enfrentará a Cerro Porteño el próximo miércoles 13 de agosto a las 19 horas en el estadio Nueva Olla de Asunción, mientras que el partido de vuelta se disputará el miércoles 20 en el Estadio UNO, también a las 19