Gallardo mueve las piezas y Quintero podría ser la gran sorpresa para el Domingo

Marcelo Gallardo trabaja intensamente para definir la formación de River Plate que enfrentará este sábado a Independiente en el Estadio Libertadores de América, desde las 18:30, en lo que será uno de los encuentros más relevantes de la cuarta fecha del Torneo Clausura. El encuentro llega en un momento clave para el equipo, que busca mantener la buena racha y seguir escalando en la tabla anual, con el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Más allá de lo táctico, la atención está puesta en una posible variante que podría alterar la estructura ofensiva: Juan Fernando Quintero trabajó como titular en el último entrenamiento y podría meterse en el once inicial en lugar del juvenil Santiago Lencina, quien venía mostrando un buen rendimiento. Aunque el colombiano no se ha mostrado al 100% en lo físico, su calidad para generar juego le da al equipo un matiz distinto cuando entra en contacto con el balón.

Gallardo no realizaría modificaciones en la defensa ni en el arco, y Miguel Borja continuará como centrodelantero. Mientras tanto, el refuerzo Juan Carlos Portillo todavía no debutará debido a un proceso de reacondicionamiento físico, y Lautaro Rivero, recientemente recuperado, no sería titular a pesar de recibir el alta médica.

En definitiva, el Muñeco empieza a definir un equipo que buscará no solo quedarse con el clásico sino también llegar en forma al cruce por Copa Libertadores ante Libertad por los octavos de final. La gran incógnita que se resolverá en la última práctica: ¿Juanfer Quintero desde el arranque?