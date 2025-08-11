Cielo Razzo regresa a La Plata con su nuevo material discográfico

Desde su nacimiento en el under rosarino en 1993, Cielo Razzo ha sabido construir una trayectoria sólida y coherente dentro del panorama musical argentino. Lejos de modas pasajeras, la banda liderada por Pablo Pino apostó siempre a un sonido auténtico, fusionando rock, funk, reggae y metal, con letras que calan hondo en su público.

Este sábado, en el marco de una gira nacional, regresan a La Plata para presentar su nuevo disco "El día fuera del tiempo", un álbum que refleja una etapa de madurez y calma dentro del grupo. Durante una entrevista, Pino explicó que esta producción tuvo un enfoque diferente: “Nos dimos la posibilidad de hacerlo tranquilos, sin apurar los procesos”, destacó, marcando una diferencia frente a trabajos anteriores.

El disco tiene una narrativa clara, en gran parte obra del guitarrista Diego Almirón, quien asumió un rol protagónico en la composición. Entre las canciones que ya están generando fuerte conexión con el público se destacan "Ultraliviano", "Sabrás", "Veloz Tren" y "Corazón", aunque la primera es, según el cantante, la que más impacto generó: “Ultraliviano tiene un color distinto y logró un acercamiento bastante más grande con el público”.

A lo largo de sus más de tres décadas, la banda ha aprendido a trabajar con más certeza y tranquilidad, lo que se ve reflejado en este disco. “Estamos más seguros de lo que hacemos y con una firmeza más grande sobre lo que queremos y lo que no queremos decir”, señala Pino.

Las vivencias personales y colectivas de los integrantes siguen siendo el corazón de su proceso creativo. “La composición está totalmente atada a la vivencia. Eso siempre fue igual. Las vivencias colectivas son las que marcan el camino”, concluyó el cantante.

El show en el Teatro Ópera no será solo una presentación de nuevas canciones: será un reencuentro emotivo con el público platense. “Hace mucho que no vamos, así que con ganas de encontrarnos”, cerró Pino, anticipando una noche cargada de energía, recuerdos y música.