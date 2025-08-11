El error que cometés al lavar las medias y cómo evitarlo

¿Sabías que casi todos cometemos un error básico al lavar las medias? Este detalle puede parecer pequeño, pero hace una gran diferencia en cómo quedan limpias y cuánto duran. ¿Querés saber cuál es la forma correcta de lavar las medias para que no se arruinen y estén bien limpias?

Sara Shorter, experta en Investigación y Desarrollo de Productos en Unilever, explica que mucha gente lava las medias del lado derecho, cuando en realidad deberían ir del revés. Sí, del lado que queda adentro cuando las usás. Esto no es un capricho, tiene una base científica que mejora la higiene y la durabilidad de las medias.

¿Por qué hay que lavar las medias del revés?

Lavar las medias del lado interior ayuda a eliminar mejor las células muertas y las bacterias que se acumulan por el sudor y el uso diario. Los pies sudan mucho, y ese ambiente húmedo es ideal para que crezcan bacterias y malos olores. Darles la vuelta antes de lavarlas permite una limpieza más profunda justo donde más se ensucian.

Además, Sara Shorter comenta que lavar las medias del revés protege la parte exterior, la que se ve. Así se reduce la fricción que desgasta los colores, los dibujos y la textura. Esto hace que las medias mantengan su forma y aspecto por más tiempo, evitando que se vean viejas rápido.

¿Qué hacer con manchas difíciles?

Si las medias tienen manchas bien visibles, como marcas oscuras en la suela o el talón, la experta recomienda un truco: antes de darles la vuelta, aplicá un poco de detergente líquido directo sobre la mancha. Después metelas en la lavadora como siempre, pero siempre del revés para que el lavado sea efectivo.

Temperatura y secado para cuidar las medias

Otro dato clave que da Sara Shorter es evitar usar agua caliente. Lo ideal es lavar las medias con agua fría y detergente en polvo. El agua caliente puede dañar las fibras y hacer que las medias pierdan elasticidad y se deformen.

Para secarlas, lo mejor es colgarlas al aire libre, también del revés, y no usar secadora. Así se mantiene la forma y la elasticidad por más tiempo. Eso sí, hay que evitar que les dé sol directo mucho tiempo, porque los rayos UV pueden arruinar el material y hacer que las medias queden incómodas.

¿Cada cuánto hay que lavar las medias?

Lavar las medias después de cada uso es fundamental. Como los pies sudan mucho, dejar las medias sucias puede provocar hongos y olores molestos. Esto es distinto a otras prendas como las toallas, que según expertos de Which?, se pueden lavar cada semana dependiendo del uso.

¿Te sorprendió este consejo? Muchos lo ignoran y terminan con medias que duran menos y se ensucian mal. Aplicar este simple cambio en cómo lavar las medias puede mejorar tu higiene y alargar la vida útil de estas prendas básicas.

Así, la próxima vez que estés por lavar las medias, recordá: al revés, agua fría y a secar colgadas. Simple, efectivo y para toda la vida.