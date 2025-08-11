El Día del Niño se vive a pleno en La Plata

El Día del Niño es, sin dudas, uno de los momentos más esperados por los chicos y chicas, y La Plata se prepara con una agenda diversa para celebrarlo. La Municipalidad organizó una serie de propuestas para disfrutar en familia durante el próximo fin de semana, con múltiples actividades pensadas especialmente para los más pequeños.
Entre los escenarios principales donde se desarrollarán los eventos, se destacan la República de los Niños, el Circuito Cultural de Meridiano V y el Parque Ecológico, tres espacios tradicionales de esparcimiento que este año se llenarán de espectáculos de teatro, magia, música y circo, entre otras atracciones.
Pero las propuestas no se limitan a esos puntos: también habrá juegos y entretenimientos en el centro comercial de calle 12, a lo largo del corredor de avenida 13, que conecta la Plaza Paso con Plaza Moreno. A su vez, la Casa del Futuro, en conjunto con las localidades de San Carlos y Los Hornos, se sumarán con actividades específicas.
La diversidad de espacios busca garantizar que cada rincón de la ciudad tenga su celebración, favoreciendo la participación de todos los barrios. La jornada promete ser una verdadera fiesta para las infancias, con alternativas pensadas para disfrutar sin costo y en un entorno seguro y festivo.
Repùblica de los Niños
En el predio de Camino General Belgrano y 501 se podrá disfrutar de todas las tradicionales actividades disponibles. El domingo desde las 12 se podrán disfrutar de todos los atractivos del parque y además de los show musicales “Todos por igual” a las 15 y "Caramelito" a las 16.30 en el anfiteatro. Mientras que en la carpa de circo actuará La Cirquesta, a las 14 y 15 con entrada libre y gratuita.
Meridiano V
Con epicentro en el Centro Cultural Estación Provincial de 17 y 71, el barrio se llenará de color para recibir múltiples actividades para disfrutar en familia. Desde el sábado y hasta el lunes de 11 a 20 habrá juegos inflables, espectáculos artísticos, feria de artesanías y foodtrucks.
En ese marco, el cronograma de espectáculos será:
Sábado 18
- Circo Pelosenmicráneo (15 hs)
- Payasa Tranquilina y Lima Limón (16 hs)
Domingo 19
- Circo de Leo y Bigotín (15 hs)
- Circo Pelosenmicráneo (16 hs)
Lunes 20
- Circo Pelosenmicráneo (15 hs)
- Payaso Baldomero Circo, Riesgo y Humor (16 hs)
Todas las actividades son aptas para todo público y al aire libre, por lo que se suspenderá en caso de lluvia.
Festejo anticipado en el centro comercial de Calle 12
El sábado 18 de agosto, desde las 11 de la mañana se desarrollará una jornada de entretenimientos para toda la familia, en la que también se recibirán juguetes y alimentos. Las actividades se desarrollarán en calle 12 desde 54 hasta 64 e incluirán la presentación del circo “Milrutas” y el payaso “Manotas”; espectáculos de magia y globología; clases de repostería para niños a cargo del Centro de Formación Profesional Mundo Pastel; y una muestra de grandes mamíferos pampeanos extintos organizada por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y la presencia de muchos personajes queridos por los chicos.
También, habrá un espacio con diversas ofertas para comer y beber y, hacia el cierre de la jornada, se sorteará una bicicleta entre quienes hayan acercado la donación de un juguete o alimento.
"Corredor de las infancias" en la Avenida 13
El domingo 19, de 10 a 14, la avenida 13 entre la Plaza Paso (avenida 44) y la Plaza Moreno (calle 50) se transformará en un “Corredor de las Infancias”, una iniciativa que contemplará una gran variedad de actividades infantiles.
La jornada incluirá rayuelas, cuenta cuentos, talleres, maquillaje artístico, muestras fotográficas, juegos, bibliotecas, arte y actividades sorpresa.
Sala 420
El domingo a las 16 presenta una propuesta diferente pensada para toda la familia: “La Era de la Primavera”.
La entrada general en el espacio de 42 entre 6 y 7 será de 50 pesos y un alimento no perecedero.
Teatro de la Comedia Sala Armando Discépolo - 12 entre 63 y 64
El domingo a las 16 vuelve la el éxito de las vacaciones de invierno. El chico del aire, una propuesta de clown, circo, acrobacia aérea, música en vivo y proyecciones se presentará con entrada libre y gratuita (aunque se aceptarán donaciones de juegos de mesa y juguetes) en 12 entre 63 y 64.
Prisma Espacio Cultural
El domingo a las 15 vuelven los “Cuentacuentos de Carola” un espectáculo, que invita a los pequeños y la familia a la risa liberadora y la escucha a través de la convivencia de diferentes artes. En este caso: la literatura y el teatro del humor, con tintes musicales.
Entrada en el espacio de 18 entre 70 y 71 será de $100.
Espacio Cultural Juana Azurduy (63 entre 20 y 21)
El domingo a las 16 en 63 entre 20 y 21 se presenta la obra de teatro "Los trotamundos: viajeros encantados de la antigüedad", una aventura de teatro multimedial especialmente diseñada para toda la familia. Las entradas se pueden reservar directamente en nuestra web: www.eljuana.com.ar o a través de las redes Instagram y Facebook.
Planetario de La Plata
Continúan los shows fulldome con entrada libre y gratuita. Sábados, domingos y feriados: a las 14.45, el universo de tu imaginación (recomendada para menores de 6 años); a las 15.45 de la tierra al universo (recomendada para mayores de 5 años); a las 17 Belisario (recomendada para mayores de 5 años); y a las 18 el caminante eterno (recomendado para mayores de 13 años).
Actividades en Melchor Romero, San Carlos y Los Hornos
El domingo en la plaza El Molino, ubicada en calle 150 entre 35 y 36 del Barrio Malvinas, en Melchor Romero, habrá una kermese, inflables, música en vivo, payasos y actividades recreativas para los más chicos entre las 13 y las 17. Como parte de la jornada, se realizará junto a los niños que asistan un mural temático en el Jardín de Infantes “Beata Josefina Bakhita” de 149 y 35.
Asimismo, en el Club San Martín de 60 entre 144 y 145, de 13 a 18, se van a desarrollar actividades recreativas y se van a repartir juguetes y leche chocolatada y en la plaza de avenida 60 y 144 de Los Hornos, habrá juegos, inflables y golosinas para los más chicos, a las 14. Al mismo tiempo, en la plaza El Jagüel de calle 150 y 41 de San Carlos habrá payasos, música en vivo y una merienda multitudinaria.