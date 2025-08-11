El Día del Niño se vive a pleno en La Plata

El Día del Niño es, sin dudas, uno de los momentos más esperados por los chicos y chicas, y La Plata se prepara con una agenda diversa para celebrarlo. La Municipalidad organizó una serie de propuestas para disfrutar en familia durante el próximo fin de semana, con múltiples actividades pensadas especialmente para los más pequeños.

Entre los escenarios principales donde se desarrollarán los eventos, se destacan la República de los Niños, el Circuito Cultural de Meridiano V y el Parque Ecológico, tres espacios tradicionales de esparcimiento que este año se llenarán de espectáculos de teatro, magia, música y circo, entre otras atracciones.

Pero las propuestas no se limitan a esos puntos: también habrá juegos y entretenimientos en el centro comercial de calle 12, a lo largo del corredor de avenida 13, que conecta la Plaza Paso con Plaza Moreno. A su vez, la Casa del Futuro, en conjunto con las localidades de San Carlos y Los Hornos, se sumarán con actividades específicas.

La diversidad de espacios busca garantizar que cada rincón de la ciudad tenga su celebración, favoreciendo la participación de todos los barrios. La jornada promete ser una verdadera fiesta para las infancias, con alternativas pensadas para disfrutar sin costo y en un entorno seguro y festivo.

Repùblica de los Niños En el predio de Camino General Belgrano y 501 se podrá disfrutar de todas las tradicionales actividades disponibles. El domingo desde las 12 se podrán disfrutar de todos los atractivos del parque y además de los show musicales “Todos por igual” a las 15 y "Caramelito" a las 16.30 en el anfiteatro. Mientras que en la carpa de circo actuará La Cirquesta, a las 14 y 15 con entrada libre y gratuita.