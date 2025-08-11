Alak inauguró nueva pavimentación y obras hidráulicas en Melchor Romero

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró la nueva pavimentación asfáltica en las calles 168 desde 523 hasta 526 y en 524 de 167 a 168, dos calles importantes para la circulación vial y la conectividad en Melchor Romero.

“En el municipio de La Plata está en marcha el mayor plan de obras de los últimos años, una iniciativa que contempla intervenciones en más de 2.000 cuadras distribuidas estratégicamente en las distintas localidades”, pronunció Alak.

“Estas obras se están ejecutando en etapas, priorizando zonas con dificultades históricas de accesibilidad o anegamientos frecuentes”, agregó el jefe comunal, quien estuvo acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, y la diputada provincial, Lucía Iañez.

En esta oportunidad, los trabajos contemplaron el reclamado, la recuperación y el mejoramiento de la base asfáltica existente para la posterior colocación de una nueva carpeta de rodamiento.

Con el objetivo de optimizar el escurrimiento pluvial y prolongar la vida útil del nuevo pavimento, también se ejecutaron obras hidráulicas en la calle 524 entre 167 y 168 y en 168 entre 523 y 524, que incluyeron tareas de zanjeo, ejecución de cruces de calle, recambio de cañerías y reconstrucción de badenes.

Cabe recordar que, en el marco del Plan de Mantenimiento Urbano, el Municipio también intervendrá otras 131 calles en Melchor Romero, 27 con cordón cuneta, 36 con carpeta asfáltica y 68 de tierra con mejorado.

Entre estas mejoras viales se destacan el asfalto de las calles 524 desde 155 hasta 159, 179 entre 520 y 523, el bacheo de 179 entre 524 y 526 y desde 159 hasta 167; como así también la reparación de la bocacalle de 521 y 155, largamente reclamada por los vecinos.

Por otro lado, se iluminarán 94 nuevas arterias y se repararán 8.100 luminarias existentes, mejorando significativamente la tasa de encendido del alumbrado público.

Participaron también de la inauguración el secretario General de la Municipalidad, Norberto Gómez; la secretaria de Educación, Paula Lambertini; el secretario de Gobierno, Guillermo Cara; el concejal platense, Juan Manuel Granillo Fernández; y Sol Maluendez, directora local de Juventudes