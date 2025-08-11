Con una inversión histórica, La Plata restaurará 120 escuelas en su segunda etapa del plan de obras

La Municipalidad de La Plata concretó la apertura de sobres de la licitación para ejecutar la segunda etapa del plan de restauración y puesta en valor de escuelas. Esta fase contempla la intervención de 120 establecimientos educativos distribuidos en diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de garantizar condiciones edilicias seguras y adecuadas para el desarrollo de la actividad educativa.

Las tareas previstas incluyen trabajos estructurales, reparación y renovación de instalaciones eléctricas y sanitarias, carpintería, pintura, impermeabilización, mejoras en el acondicionamiento térmico, instalación de equipamiento y adecuaciones para accesibilidad.

De acuerdo con datos oficiales, en La Plata funcionan alrededor de 300 escuelas entre los niveles inicial, primario y secundario. Con la finalización de esta segunda etapa, el municipio habrá restaurado dos tercios del total de los edificios escolares del partido.

El programa, que forma parte de una política integral de infraestructura educativa, prevé una inversión total superior a los $9.800 millones, marcando un paso clave para mejorar la calidad de los espacios donde se forman miles de estudiantes platenses

Zona 1 Los Hornos : ES 51, ES 53, EP 28, JI 904, JI 963, Jardín de Infantes Municipal Nº1 Los Hornos, Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 2 Extensión, ES 3, JI 986, EP 116

: ES 51, ES 53, EP 28, JI 904, JI 963, Jardín de Infantes Municipal Nº1 Los Hornos, Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 2 Extensión, ES 3, JI 986, EP 116 Altos de San Lorenzo : EP 62, Jardín de Infantes Municipal N°5

: EP 62, Jardín de Infantes Municipal N°5 Poblet : EP 20

: EP 20 Arana: EP 46, JI 974, ES 94.-Parque Sicardi: JI 973, EP 9