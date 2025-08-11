El AMBA podría recibir lluvias justo el fin de semana del Día del Niño

Tras varios días de tiempo estable y sin precipitaciones, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un cambio de escenario. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana arrancará con cielo algo a parcialmente nublado y una marcada amplitud térmica, con mañanas frías y tardes templadas.

El lunes se esperan mínimas de 5 °C y máximas de 19 °C, mientras que el martes y miércoles mantendrán condiciones similares, aunque el cielo irá cargándose de nubes hacia la mitad de la semana. A partir del jueves, se prevé un descenso térmico: la temperatura bajará a 3 °C de mínima y 13 °C de máxima, con cielo más despejado. El viernes repetirá valores cercanos a 3 °C de mínima y 14 °C de máxima.

El SMN no anticipa lluvias hasta el sábado 16 de agosto, cuando el día se presentará parcial a mayormente nublado y con marcas entre 7 °C y 14 °C. Sin embargo, el sitio especializado Meteored proyecta lluvia débil ese mismo sábado, desde el mediodía hasta la medianoche, con una probabilidad del 30% al 40%. Además, señala chances de precipitaciones débiles hasta las 3 de la madrugada del domingo 17, jornada en la que se celebra el Día del Niño