Información General | 11 Aug
Pronóstico extendido para el AMBA
El AMBA podría recibir lluvias justo el fin de semana del Día del Niño
10:29 |El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un pronóstico sin lluvias hasta el 16 de agosto, mientras que Meteored anticipa precipitaciones débiles para el fin de semana del Día del Niño
Tras varios días de tiempo estable y sin precipitaciones, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un cambio de escenario. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana arrancará con cielo algo a parcialmente nublado y una marcada amplitud térmica, con mañanas frías y tardes templadas.
El lunes se esperan mínimas de 5 °C y máximas de 19 °C, mientras que el martes y miércoles mantendrán condiciones similares, aunque el cielo irá cargándose de nubes hacia la mitad de la semana. A partir del jueves, se prevé un descenso térmico: la temperatura bajará a 3 °C de mínima y 13 °C de máxima, con cielo más despejado. El viernes repetirá valores cercanos a 3 °C de mínima y 14 °C de máxima.
El SMN no anticipa lluvias hasta el sábado 16 de agosto, cuando el día se presentará parcial a mayormente nublado y con marcas entre 7 °C y 14 °C. Sin embargo, el sitio especializado Meteored proyecta lluvia débil ese mismo sábado, desde el mediodía hasta la medianoche, con una probabilidad del 30% al 40%. Además, señala chances de precipitaciones débiles hasta las 3 de la madrugada del domingo 17, jornada en la que se celebra el Día del Niño