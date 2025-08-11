Domínguez revive una frase histórica de Sabella para levantar al Pincha

En la antesala del decisivo duelo ante Cerro Porteño en Asunción, Eduardo Domínguez tomó un momento para conectar el presente de Estudiantes con su historia más reciente. El entrenador resaltó que en las últimas presentaciones el equipo volvió a mostrar signos del conjunto que supo salir campeón tres veces, y lo expresó con una frase cargada de significado.

Inspirado por un mural que adorna el Country Club de City Bell, Domínguez recordó las palabras de Alejandro Sabella: "Pensar más en nosotros y no tanto en lo individual". Para el técnico, este principio es clave para sostener la identidad del club: "Eso tiene que ser un lema constante… de nosotros va a depender que Alejandro esté con nosotros, recordándolo y sobre todo haciéndolo".

El DT subrayó que el cambio de actitud en el equipo se refleja en más compañerismo, solidaridad y espíritu colectivo, valores que Sabella inculcó y que Domínguez busca mantener vivos para afrontar el desafío continental