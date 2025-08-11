Docentes y nodocentes paran en reclamo de salarios dignos y más presupuesto

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) atraviesa una de sus semanas más críticas en términos de actividad académica debido al paro impulsado por la Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP), en adhesión al plan de lucha convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).

Las medidas de fuerza se llevarán a cabo este lunes, miércoles y jueves, en reclamo de mejoras salariales y de mayor presupuesto para las universidades públicas. A esto se suma que el martes 12 no habrá clases por el 120º aniversario de la UNLP y que el viernes 15 será feriado turístico, lo que dejará la semana prácticamente sin actividad.

PARO NACIONAL de 24 hs. este lunes 11 de agosto, sin asistencia a los lugares de trabajo.



Frente al ajuste y la pérdida salarial, seguimos en lucha.



Porque #SinSalariosDignos no hay universidad posible.#FATUN #NODOCENTES #UniversidadesNacionales #SinSalarioNoHayUniversidad pic.twitter.com/WDawcYcD7J — FATUN (@fatunoficial) August 8, 2025

Incluso los nodocentes, que mantenían en duda su participación, confirmaron que se sumarán al paro de este lunes, advirtiendo que “sin salarios dignos no hay universidad posible”.

La medida impactará de lleno también en los colegios preuniversitarios de la UNLP, como el Colegio Nacional, el Liceo Víctor Mercante, la Escuela Anexa y el Bachillerato de Bellas Artes, que no dictarán clases durante las jornadas de protesta.

Desde Conadu, su secretario general Carlos De Feo señaló que el deterioro salarial es “histórico” y que los reclamos deben articularse con los de otros sectores afectados por la política económica nacional. Además, anticipó que hacia fines de agosto podría realizarse una nueva Marcha Federal Universitaria.

De no recibir respuestas concretas, el sector docente advirtió que a partir del 18 de agosto comenzarán paros rotativos de 48 horas, incrementando la incertidumbre en toda la comunidad universitaria