Récord de ventas de autos usados en Argentina en julio

¿Querés saber cuántos autos usados se vendieron en julio y cuáles fueron los modelos más buscados? La respuesta te va a sorprender, porque el mes marcó un récord que rompió la tendencia de los meses anteriores. Y no es todo: también se conocieron los precios de referencia que publica la Cámara del Comercio Automotor.

Entre enero y julio de 2025 se transfirieron 1.097.767 vehículos en todo el país, según la Cámara del Comercio Automotor. El pico se dio en julio con 179.363 unidades, el número más alto del año.

Provincias que más vendieron

La provincia de Buenos Aires lideró con el 37,68% del total: 413.655 transferencias. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró 99.409 operaciones (9,06%), seguida por Córdoba con 131.684 (12%), Santa Fe con 95.610 (8,71%) y Mendoza con 57.245 (5,21%).

En el otro extremo, Tierra del Fuego tuvo 6.084 ventas, Formosa 5.727 y Catamarca 4.810.

Evolución mensual

El año arrancó con 170.036 operaciones en enero y bajó a 149.004 en febrero. Marzo fue el punto más bajo con 142.383. Desde abril comenzó a repuntar hasta llegar al récord de julio.

En Buenos Aires, marzo tuvo 54.165 transferencias y julio 67.925. En CABA, el mínimo fue 12.918 en marzo y el máximo 15.916 en julio. Córdoba pasó de 16.880 a 21.572 en ese lapso.

Modelos más vendidos en julio 2025

Los 10 más buscados y su precio de referencia (modelo 2020, salvo aclaración):

VW Gol Trend – u$s 10.700

Toyota Hilux – u$s 28.300

Chevrolet Corsa Classic (2016) – u$s 6.700

Ford Ranger – u$s 27.500

VW Amarok – u$s 25.700

Ford EcoSport – u$s 15.400

Peugeot 208 – u$s 15.200

Toyota Corolla – u$s 23.800

Fiat Palio – u$s 10.900

Ford Ka – u$s 11.600

Los valores pueden variar según estado, kilometraje y equipamiento.

Diferencias por región

En zonas rurales como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las pick-ups lideraron. En áreas urbanas, ganaron los hatchbacks y sedanes compactos. En provincias como Mendoza y Neuquén, la demanda de vehículos con más despeje y tracción fue clave.

Participación en julio

En julio, Buenos Aires tuvo 67.925 ventas, Córdoba 21.572, Santa Fe 16.258, CABA 15.916 y Mendoza 9.229. Entre las de menor actividad: Formosa 937, Catamarca 723 y Tierra del Fuego 915.

El mercado de autos usados mostró una fuerte recuperación en julio 2025, concentrada en las provincias más pobladas. La evolución mensual y el ranking de modelos confirman que la demanda sigue activa y con claras diferencias regionales.