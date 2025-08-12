El hermano de Marcos Rojo reveló su verdadero vínculo con Estudiantes tras la polémica salida del defensor

La reciente transferencia de Marcos Rojo a Racing Club puso fin a semanas de especulación sobre su futuro. Luego de rescindir contrato con Boca Juniors y sin regresar a Estudiantes de La Plata, su club formador, el defensor de 35 años firmó un contrato por productividad con la Academia por una temporada. Sin embargo, la noticia deportiva estuvo acompañada de un costado más íntimo y polémico: las declaraciones de su hermano Franco Rojo.

En una entrevista con La Palabra Final de 2.21+, Franco abordó el malestar de la hinchada pincharrata y explicó por qué decidió no asistir más al estadio de Estudiantes. "Por respeto no voy a ir a la cancha de Estudiantes. Si a vos no te quieren en un lugar, ¿a qué vas? A generar conflicto", expresó, reconociendo que sus dichos pasados contribuyeron a tensar la relación. Aunque admitió que habló “de más” en su momento, fue tajante al remarcar: "No me arrepiento de nada de lo que hago, soy muy orgulloso".

"Si a vos no te quieren en un lugar, ¿a qué vas?", Franco Rojo en @palabrafinallp @1_21mas pic.twitter.com/rTF9xsFtt2 — Axel Laurini (@alaurini) August 12, 2025

La confesión más llamativa llegó cuando reveló su verdadera identidad futbolera: "Yo soy hincha de Estudiantes de toda la vida. El único hincha de Estudiantes en mi casa soy yo", dijo, aclarando que el resto de su familia es simpatizante de Boca y que su ídolo siempre fue el Tano Piersimone.

Estas declaraciones muestran cómo la pasión y la identidad futbolística pueden convivir con el conflicto y la distancia, incluso dentro de una misma familia. El caso de los hermanos Rojo deja en evidencia que en el fútbol argentino, la pertenencia a un club va más allá de las camisetas que uno viste como profesional: está ligada a la historia personal, a las raíces y a las decisiones que, a veces, generan divisiones irreparables