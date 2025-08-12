Castillo, goleador del Clausura, enfrenta a Gimnasia este domingo y ya avisó: “Si hago un gol..."

El próximo domingo 17 de agosto, el Estadio del Bosque será escenario de un partido cargado de emociones para Rodrigo Castillo, actual delantero de Lanús y goleador del Torneo Clausura. El encuentro contra Gimnasia, programado para las 14 horas por la fecha 4, marcará el retorno del atacante al club donde cumplió el sueño de debutar en Primera División.

Durante una entrevista, Castillo fue claro sobre lo que haría si le toca marcar: “Si hubiese gol, obviamente no lo gritaría. Fueron varios años en el club, y donde debuté. Me fui hace muy poquito y todavía están mis compañeros de hace unos meses”.

El delantero recordó su llegada al Lobo, impulsada por Gabi Perrone, a quien conoció en la cuarta de River. Tras un paso exitoso a préstamo en Deportivo Madryn en la Primera Nacional, Castillo se consolidó en Gimnasia bajo la conducción de Marcelo Méndez, quien le dio la titularidad en la mayoría de los partidos.

Su venta a Lanús se concretó por 2 millones de dólares, de los cuales Gimnasia percibirá 1.700.000 dólares netos. La primera parte, 380 mil dólares, ya fue abonada, y el resto se pagará en cuotas de 200 mil y 100 mil dólares entre agosto de 2025 y marzo de 2026.