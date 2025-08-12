Información General | 12 Aug
Restauración de plazas
Plaza España se renueva: modernización, áreas verdes y homenaje a Don Quijote
10:20 |La Municipalidad de La Plata iniciará el 20 de agosto la puesta en valor integral de Plaza España, con obras que incluirán nuevas veredas, sectores deportivos, juegos infantiles, luminarias LED y la instalación de una réplica del monumento madrileño a Don Quijote y Sancho Panza. El proyecto finalizará el 21 de marzo de 2026
La Plaza España, ubicada en 7 y 66, será protagonista de una transformación que busca revitalizar el espacio público y jerarquizar su entorno urbano. La obra responde a un pedido formal de la comunidad española al intendente Julio Alak, con el objetivo de recuperar el lugar y sumar un homenaje a los icónicos personajes de Miguel de Cervantes.
El plan contempla 5.600 m² de veredas perimetrales e internas y la recuperación de 7.000 m² de áreas verdes, junto con la instalación de luminarias LED y nuevo mobiliario urbano. Habrá un sector de juegos infantiles, un área para la práctica deportiva y mejoras en la conexión con la avenida 7 y otros parques cercanos, para convertirla en un espacio inclusivo y multifuncional.
En el plano patrimonial, se restaurará el Monumento a la Confraternidad Hispano-Argentina y se sumará una réplica del monumento a Don Quijote y Sancho Panza que se encuentra en Madrid. Los trabajos comenzarán el 20 de agosto y se extenderán hasta el 21 de marzo de 2026, con la participación de autoridades locales y entidades españolas