Plaza España se renueva: modernización, áreas verdes y homenaje a Don Quijote

La Plaza España, ubicada en 7 y 66, será protagonista de una transformación que busca revitalizar el espacio público y jerarquizar su entorno urbano. La obra responde a un pedido formal de la comunidad española al intendente Julio Alak, con el objetivo de recuperar el lugar y sumar un homenaje a los icónicos personajes de Miguel de Cervantes.

El plan contempla 5.600 m² de veredas perimetrales e internas y la recuperación de 7.000 m² de áreas verdes, junto con la instalación de luminarias LED y nuevo mobiliario urbano. Habrá un sector de juegos infantiles, un área para la práctica deportiva y mejoras en la conexión con la avenida 7 y otros parques cercanos, para convertirla en un espacio inclusivo y multifuncional.

En el plano patrimonial, se restaurará el Monumento a la Confraternidad Hispano-Argentina y se sumará una réplica del monumento a Don Quijote y Sancho Panza que se encuentra en Madrid. Los trabajos comenzarán el 20 de agosto y se extenderán hasta el 21 de marzo de 2026, con la participación de autoridades locales y entidades españolas