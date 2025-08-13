Síntomas de emergencia que no podés ignorar

¿Alguna vez sentiste una molestia y pensaste “después se me pasa”? Ojo. Hay señales que parecen poca cosa, pero pueden ser el primer aviso de algo grave. Médicos de urgencias advierten que no reconocer estos síntomas de emergencia a tiempo puede costar muy caro.

En charlas con la revista TIME, la doctora Yanina Purim-Shem-Tov, del Rush University Medical Center, y el doctor David Benaron, de la University of Nevada, contaron cuáles son esos signos que, aunque parezcan inofensivos, necesitan consulta médica inmediata.

1. Confusión repentina

Si de golpe te desorientás, no recordás nombres o cambiás de humor sin motivo, puede ser un ACV, una infección grave o un bajón de azúcar. No esperes: es una urgencia.

2. Dolor en la parte alta de la espalda con náuseas o mareos

Podría ser un infarto, sobre todo en mujeres, o una disección aórtica. Si tenés presión alta y sentís esto, corré a la guardia.

3. Picazón intensa en todo el cuerpo

Cuando aparece de golpe y se suma enrojecimiento, vómitos o diarrea, puede ser una reacción alérgica grave. Necesita atención inmediata.

4. Vómito de color raro

Verde en chicos puede ser obstrucción intestinal. Marrón oscuro o negro, sangre digerida. Rojo, hemorragia activa. En todos los casos, a urgencias.

5. Sensación de fatalidad o ansiedad extrema

Si aparece sin razón y se acompaña de falta de aire o palpitaciones, puede ser un infarto o un coágulo. Un paciente joven murió por ignorar esto.

6. Desmayo sin explicación

Podría ser arritmia, hemorragia interna o problema neurológico. Hay que investigarlo, más si pasa en reposo o con otros síntomas.

7. Heces blancas

Posible obstrucción biliar, incluso por cáncer de páncreas. Consultá urgente.

8. No podés orinar

Es más grave que el estreñimiento. Puede llevar a insuficiencia renal si no se trata rápido.

9. Falta de aire al acostarte

Puede ser insuficiencia cardíaca, coágulo en pulmón o infarto silencioso. No lo dejes pasar.

10. Dolor o hinchazón en una pierna

Podría ser trombosis. Si el coágulo llega a los pulmones, puede ser mortal. Hay tratamientos, pero cada minuto cuenta.