Síntomas de emergencia que no podés ignorar
¿Alguna vez sentiste una molestia y pensaste “después se me pasa”? Ojo. Hay señales que parecen poca cosa, pero pueden ser el primer aviso de algo grave. Médicos de urgencias advierten que no reconocer estos síntomas de emergencia a tiempo puede costar muy caro.
En charlas con la revista TIME, la doctora Yanina Purim-Shem-Tov, del Rush University Medical Center, y el doctor David Benaron, de la University of Nevada, contaron cuáles son esos signos que, aunque parezcan inofensivos, necesitan consulta médica inmediata.
1. Confusión repentina
Si de golpe te desorientás, no recordás nombres o cambiás de humor sin motivo, puede ser un ACV, una infección grave o un bajón de azúcar. No esperes: es una urgencia.
2. Dolor en la parte alta de la espalda con náuseas o mareos
Podría ser un infarto, sobre todo en mujeres, o una disección aórtica. Si tenés presión alta y sentís esto, corré a la guardia.
3. Picazón intensa en todo el cuerpo
Cuando aparece de golpe y se suma enrojecimiento, vómitos o diarrea, puede ser una reacción alérgica grave. Necesita atención inmediata.
4. Vómito de color raro
Verde en chicos puede ser obstrucción intestinal. Marrón oscuro o negro, sangre digerida. Rojo, hemorragia activa. En todos los casos, a urgencias.
5. Sensación de fatalidad o ansiedad extrema
Si aparece sin razón y se acompaña de falta de aire o palpitaciones, puede ser un infarto o un coágulo. Un paciente joven murió por ignorar esto.
6. Desmayo sin explicación
Podría ser arritmia, hemorragia interna o problema neurológico. Hay que investigarlo, más si pasa en reposo o con otros síntomas.
7. Heces blancas
Posible obstrucción biliar, incluso por cáncer de páncreas. Consultá urgente.
8. No podés orinar
Es más grave que el estreñimiento. Puede llevar a insuficiencia renal si no se trata rápido.
9. Falta de aire al acostarte
Puede ser insuficiencia cardíaca, coágulo en pulmón o infarto silencioso. No lo dejes pasar.
10. Dolor o hinchazón en una pierna
Podría ser trombosis. Si el coágulo llega a los pulmones, puede ser mortal. Hay tratamientos, pero cada minuto cuenta.