¿Querés subir el colesterol bueno? El alimento que no puede faltar para cuidar tu corazón

¿Sabías que no todo el colesterol es malo? Seguro escuchaste hablar del “colesterol bueno” y el “colesterol malo”, pero… ¿qué alimentos ayudan a subir el bueno y mejorar tu salud cardiovascular? Lo que comés puede hacer una gran diferencia, y hoy te cuento cuáles son los aliados que necesitás para proteger tu corazón.

El colesterol es una sustancia que tu cuerpo necesita, pero hay dos tipos que conviene conocer. El colesterol malo, llamado LDL, puede tapar tus arterias y aumentar el riesgo de problemas en el corazón. En cambio, el colesterol bueno, conocido como HDL, es como el héroe que limpia esas arterias y evita que se obstruyan.

Para mantener tu salud cardiovascular en óptimas condiciones, lo importante es tener niveles altos de colesterol bueno. ¿Pero cómo se logra? La respuesta está en tu dieta, y el alimento estrella para esto es el pescado graso.

Pescados como el salmón, la caballa y las sardinas tienen ácidos grasos omega-3, que no solo elevan el colesterol bueno, sino que también ayudan a reducir la inflamación que daña los vasos sanguíneos. Comer estos pescados al menos una o dos veces por semana puede marcar una gran diferencia para tu corazón.

Además, estos ácidos grasos mejoran la calidad del colesterol bueno, haciéndolo más efectivo para eliminar el colesterol malo de la sangre. Por si fuera poco, el pescado graso también aporta antioxidantes que cuidan y fortalecen tus arterias.

Si no sos fanático del pescado, no te preocupes. También hay opciones vegetales que ayudan a subir el colesterol bueno, como las semillas de chía, las nueces y la linaza, que contienen omega-3 en su forma vegetal. También es bueno sumar aceite de oliva y verduras frescas para potenciar la salud de tu corazón.

La clave está en hacer pequeños cambios, incorporando estos alimentos a tu dieta habitual y evitando los excesos de colesterol malo. Así, vas a ayudar a tu cuerpo a mantener limpio el sistema circulatorio y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

¿Querés saber más sobre cómo cuidar tu corazón con la alimentación y qué otros alimentos suman para mejorar tu salud cardiovascular? Seguime en las próximas notas, que te voy a contar todo lo que necesitás para estar bien informado y tomar las mejores decisiones para tu salud.