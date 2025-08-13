Detienen a menor por robo a mano armada

La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informa que, un adolescente de 17 años fue detenido acusado de robar un teléfono celular a un menor de 13 años en el barrio Obrero de nuestra ciudad.

El hecho ocurrió el pasado 27 de julio en la intersección de calle 166 y calle 33, cuando la víctima fue abordada por dos sujetos.

Según consta en la denuncia, uno de ellos lo amenazó con un cuchillo apoyándolo en su garganta y le exigió la entrega de su teléfono Samsung A03 y tras el robo, ambos huyeron.

Personal de la Seccional Segunda de Berisso inició tareas investigativas que permitieron confirmar la participación del sospechoso e identificar domicilios que frecuentaba. Con esa información, la UFI del Joven autorizó órdenes de registro y detención.

Durante los operativos, realizados con apoyo del Destacamento Los Talas, se logró la detención de de un sujeto menor de 17 años y el secuestro del teléfono sustraído y del arma blanca utilizada.

El detenido fue trasladado al Centro de Detención La Plata.

El segundo sospechoso, ya fue identificado, aún no fue localizado y continúa siendo buscado por la Policía.

Por último, cabe mencionar que sobre el ahora detenido, pesan antecedentes penales por diversos hechos perpetrados en Barrio Obrero y Santa Teresita en los últimos meses