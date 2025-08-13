Policiales | 13 Aug
Berisso
Detienen a menor por robo a mano armada
08:40 |Un adolescente de 17 años, con antecedentes, fue arrestado tras asaltar a un chico de 13 años a punta de cuchillo en el barrio Obrero. La Policía recuperó el celular robado y el arma utilizada.
La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informa que, un adolescente de 17 años fue detenido acusado de robar un teléfono celular a un menor de 13 años en el barrio Obrero de nuestra ciudad.
El hecho ocurrió el pasado 27 de julio en la intersección de calle 166 y calle 33, cuando la víctima fue abordada por dos sujetos.
Según consta en la denuncia, uno de ellos lo amenazó con un cuchillo apoyándolo en su garganta y le exigió la entrega de su teléfono Samsung A03 y tras el robo, ambos huyeron.
Personal de la Seccional Segunda de Berisso inició tareas investigativas que permitieron confirmar la participación del sospechoso e identificar domicilios que frecuentaba. Con esa información, la UFI del Joven autorizó órdenes de registro y detención.
Durante los operativos, realizados con apoyo del Destacamento Los Talas, se logró la detención de de un sujeto menor de 17 años y el secuestro del teléfono sustraído y del arma blanca utilizada.
El detenido fue trasladado al Centro de Detención La Plata.
El segundo sospechoso, ya fue identificado, aún no fue localizado y continúa siendo buscado por la Policía.
Por último, cabe mencionar que sobre el ahora detenido, pesan antecedentes penales por diversos hechos perpetrados en Barrio Obrero y Santa Teresita en los últimos meses