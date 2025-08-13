Incendian una camioneta valuada en más de $100 millones de Marcos Rojo

En la madrugada del sábado, General Roca se vio sacudida por un grave hecho de vandalismo: un hombre con el rostro cubierto prendió fuego una camioneta Ford F-150 Raptor color azul, propiedad legal del futbolista Marcos Rojo. El ataque ocurrió cerca de las 4:35, en la intersección de Maipú y San Martín, y fue reportado por vecinos que alertaron a bomberos y policía.

Las cámaras de seguridad de un vecino muestran al agresor portando un bidón, rociando un líquido inflamable sobre el motor y las cubiertas del lado izquierdo, encendiéndolo y huyendo a pie. El rápido accionar de los bomberos no logró evitar que el vehículo quedara completamente destruido, quedando reducido al chasis.

La camioneta, valuada en más de 100 mil dólares, se encontraba estacionada en la zona mientras su conductor ingresaba a un local nocturno. Testigos relataron que fue advertido del incendio y, al regresar, encontró el rodado envuelto en llamas. El Ministerio Público Fiscal abrió un legajo por daño por incendio y dispuso la intervención del gabinete de investigaciones y la brigada especializada de bomberos para peritar la escena.

Este hecho guarda similitudes con otros ataques ocurridos en distintos puntos del país, como el incendio intencional de dos vehículos en Villa del Parque el mes pasado, lo que plantea interrogantes sobre un posible patrón delictivo. Por ahora, el motivo del ataque y la relación del vehículo con la ciudad de General Roca siguen siendo parte de la investigación