Miércoles ventoso y con marcado descenso de temperatura en el AMBA
09:27 |El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con ráfagas de hasta 50 km/h, mínima de 10°C y máxima de 15°C. El viento irá cediendo hacia la noche
Esté miércoles comenzó con cielo parcialmente nublado y viento intenso del sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Las temperaturas se mantienen frescas, con una mínima de 10°C y una máxima de 15°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde y la noche el cielo tenderá a despejarse y el viento perderá fuerza.
Para el jueves, se espera un inicio de jornada frío, con una mínima de 4°C, pero con buen tiempo y cielo mayormente despejado. La máxima alcanzará los 13°C y los vientos serán leves del sector oeste.
El viernes continuará estable y fresco, con temperaturas entre 6°C y 13°C y cielo mayormente soleado.
De cara al fin de semana, la nubosidad será variable, con máximas entre 14°C y 17°C y mínimas cercanas a 7°C. Hacia lunes y martes, se prevé un aumento de la nubosidad, con posible inestabilidad y lluvias, acompañado de vientos fuertes del sur y sudeste