La UNLP celebró su aniversario con un acto en el Rectorado

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) celebró este martes su 120° aniversario con un acto institucional en el histórico Rectorado, encabezado por el presidente Martín López Armengol. La ceremonia congregó a ex presidentes de la casa de estudios, decanos de las 17 facultades, directores de colegios preuniversitarios, docentes, nodocentes, estudiantes y representantes gremiales, en una muestra de unidad y reconocimiento a su trayectoria.

El evento, realizado en el Patio Julieta Lanteri, ofreció un marco cultural con presentaciones del Coro Universitario, el Cuarteto de Cuerdas y el Quinteto de Vientos. Además, se proyectó el tráiler del documental UNLP 120 años y se presentó un libro-objeto conmemorativo, entregado como homenaje a los ex presidentes Alberto Dibbern, Gustavo Azpiazu, Ángel Luis Plastino, Fernando Tauber y Raúl Perdomo.

En su discurso, López Armengol destacó el valor de la UNLP como proyecto integral que combina docencia, investigación y extensión para formar profesionales y ciudadanos comprometidos. Subrayó que la gratuidad universitaria y el ingreso irrestricto son principios irrenunciables, y señaló iniciativas como el Albergue Universitario, el Polo Productivo de Los Hornos y la Escuela Universitaria de Oficios como ejemplos concretos de su vínculo con la comunidad.

El presidente advirtió sobre el riesgo del desfinanciamiento de las universidades y reafirmó que la educación superior debe ser considerada una inversión estratégica para el desarrollo del país. Cerró su intervención convocando a construir una universidad solidaria, abierta al mundo y comprometida con la igualdad y la justicia social