Orfila define si juega Silva Torrejón o sigue Villalba en el lateral izquierdo

El próximo domingo a las 14 en el Estadio del Bosque, Gimnasia buscará su tercer triunfo consecutivo cuando reciba a Lanús. Sin embargo, el entrenador Alejandro Orfila deberá resolver una incógnita clave: la presencia o no de Pedro Silva Torrejón en el lateral izquierdo.

El defensor sufrió una contractura muscular en la previa al encuentro frente a Godoy Cruz, lo que lo dejó fuera de la lista de convocados para evitar complicaciones. En su lugar, Juan Manuel Villalba cumplió una destacada actuación, mostrando seguridad defensiva y regularidad.

Actualmente, Silva Torrejón sigue entrenando de manera diferenciada, a la par de otros lesionados como Jan Hurtado y Matías Melluso. Mientras se aguarda por la evolución de la molestia y un hematoma, la decisión final se tomará hasta último momento.

En caso de que el lateral no llegue en condiciones, Orfila mantendría el mismo once que venció en Mendoza. El DT aún cuenta con cuatro entrenamientos para definir si apuesta por la continuidad de Villalba o por el regreso del ex Boca