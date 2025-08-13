Estudiantes visita a Cerro Porteño en la ida de una serie clave

En el regreso de la Copa Libertadores para Estudiantes de La Plata, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez enfrentará este miércoles a Cerro Porteño por el partido de ida de los octavos de final. El encuentro se disputará desde las 19 en el Estadio Nueva Olla de Asunción, Paraguay, con arbitraje del chileno Piero Maza y Rodrigo Carvajal a cargo del VAR.

El Pincha llega con un envión positivo tras acumular tres victorias consecutivas, la última frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. En cuanto a la formación, el entrenador hará variantes ofensivas con los ingresos de Guido Carrillo y Edwuin Cetré, reemplazando a Lucas Alario y Fabricio Pérez. Además, volverá Santiago Arzamendia al lateral izquierdo en lugar de Gastón Benedetti, y se evaluará la recuperación de Eric Meza para un posible cuarto cambio.

Por su parte, Cerro Porteño, dirigido por el argentino Diego Martínez, lidera el campeonato paraguayo sin derrotas y viene de un empate ante Nacional. En la Libertadores, avanzó como segundo del Grupo G con siete puntos, y buscará superar los octavos de final por primera vez en seis años.

Este cruce promete intensidad, con un Estudiantes que quiere sacar ventaja en condición de visitante y un Cerro que buscará hacer valer su localía. La revancha se jugará en La Plata, donde se definirá al clasificado a los cuartos de final