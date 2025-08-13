River, una década de octavos de final en la Copa Libertadores

Desde 2015, River Plate mantiene un registro inigualable en la Copa Libertadores: presencia continua en octavos de final durante once ediciones consecutivas. Este jueves, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo enfrentará a Libertad en Asunción para intentar sumar una nueva clasificación a cuartos, como ya lo hizo en siete de las diez series anteriores.

El recorrido comenzó tras el título de Ramón Díaz en 2014 y se consolidó con la llegada de Gallardo, quien dirigió todas estas campañas salvo en 2023, cuando Martín Demichelis cayó ante Inter de Porto Alegre. Las otras dos eliminaciones fueron frente a Independiente del Valle en 2016 y Vélez en 2022.

En sus siete avances de ronda, River protagonizó victorias emblemáticas: Boca en 2015, Guaraní en 2017, Racing en 2018, Cruzeiro en 2019, Athletico Paranaense en 2020, Argentinos Juniors en 2021 y Talleres en 2024. Varios de estos triunfos derivaron en finales y títulos, consolidando al club como el equipo argentino más regular en el certamen.

La comparación con Boca Juniors resalta aún más el logro: el Xeneize participó en ocho de las últimas once ediciones, con cinco clasificaciones en octavos. Mientras tanto, River no solo ostenta la racha más larga de presencias consecutivas, sino también el mayor número de series superadas en ese período.

Ahora, el desafío está en sostener la hegemonía y dar un nuevo paso rumbo al objetivo mayor: conquistar otra Copa Libertadores

Las últimas 10 series de octavos de final de River en Copa Libertadores