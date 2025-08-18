Marcas internacionales llegan a Argentina y cambian el mapa comercial

Algo grande está pasando en Buenos Aires y, si te gusta la moda y el lujo, vas a querer saberlo hasta el final: marcas internacionales de peso están desembarcando en Argentina, reconfigurando los shoppings más exclusivos y trayendo propuestas que antes solo veías de viaje.

La apertura de importaciones, la baja de aranceles y un dólar más estable abrieron la puerta para que firmas globales de moda, belleza y lujo pongan un pie en el país. Y lo hacen en grande, eligiendo centros comerciales top como primer destino.

El Grupo IRSA, principal operador de shoppings, confirmó que vienen meses movidos. Con un equipo dedicado a asesorar a estas empresas, trabajan en elegir las mejores ubicaciones y armar locales que cumplan con los estándares de cada marca.

Quiénes llegan y dónde estarán

En Alcorta Shopping abrirán Sandro, Maje y Farm Rio. Las dos primeras son francesas, de “lujo accesible”, y ya venden en decenas de países. La brasileña Farm Rio, famosa por sus estampas coloridas, ya está en Nueva York, París y Londres.

En Patio Bullrich habrá nuevos espacios para Adolfo Domínguez y Montblanc, la alemana de artículos de lujo que sigue activa en Argentina desde los ’90.

El Alto Palermo se prepara para la apertura de Victoria’s Secret en noviembre con su primer local completo de 400 m² y la llegada de Bath & Body Works, que suma tiendas en el país. También viene The Kooples, marca parisina de lujo accesible, y la deportiva Under Armour.

En el shopping OH! Buenos Aires desembarcarán Vilebrequin, Stella McCartney y Psycho Bunny, sumando más lujo a la ciudad.

Lo que se viene

La francesa Decathlon planea abrir hasta 30 locales en los próximos años, arrancando en octubre de 2025 en el complejo Al Río. En el segmento premium, Dolce & Gabbana y Gucci ya mueven fichas para tener presencia local.

En 2024, Liu Jo y Furla se sumaron a Galerías Pacífico, mientras Chanel abrió su segunda tienda en Alcorta Shopping. Marcas como Tommy Hilfiger y Calvin Klein siguen expandiéndose, y Pizza Hut analiza un regreso.

Por qué ahora

La combinación de menos trabas para importar, un tipo de cambio más predecible y el atractivo de Buenos Aires para el turismo y el consumo premium hacen que las marcas internacionales vean una oportunidad única.

Lo que queda claro es que la vidriera de la ciudad se está transformando. Y si este ritmo sigue, los próximos meses podrían traer todavía más sorpresas.