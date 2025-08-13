Master plan para modernizar el Estadio Único de La Plata

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Provincia de Buenos Aires impulsan un master plan de infraestructura para modernizar el Estadio Único de La Plata, con el objetivo de optimizar su uso y convertirlo en un referente nacional del fútbol y de los espectáculos culturales.

Entre las principales mejoras se destacan la renovación del campo de juego, la iluminación, los vestuarios y los techos, que permitirán brindar condiciones óptimas tanto para los jugadores como para los espectadores. El proyecto también contempla un plan de conservación, mantenimiento y financiamiento, asegurando la sostenibilidad de la infraestructura a largo plazo.

#Institucional Máster plan de obras de infraestructura para el estadio Ciudad de La Plata.



📰 Detalles: https://t.co/GFU3ETbJc4 pic.twitter.com/dzNUTsEo5L — AFA (@afa) August 12, 2025

El intendente Julio Alak confirmó que la Selección argentina disputará al menos dos partidos anuales en el estadio y que, eventualmente, podrían jugarse finales nacionales que hoy se realizan en Santiago del Estero. Además, dejó abierta la posibilidad de que Boca Juniors utilice el estadio de manera provisoria durante la ampliación de La Bombonera.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof destacó que este plan representa un paso decisivo para consolidar al Estadio Único como la casa de la Selección y una sede accesible para todo el fútbol argentino. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, resaltó la importancia de contar con un estadio moderno para partidos decisivos y eventos de primer nivel.

El convenio entre la AFA y la Provincia establece que durante 2025 se garantizará al menos un partido anual de la Selección Mayor masculina, junto con actividades de otras categorías masculinas y femeninas, consolidando al Estadio Único como un nodo clave para el desarrollo deportivo de alto rendimiento en territorio bonaerense