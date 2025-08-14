Clima en el AMBA: frío, sol y posibles lluvias en el finde XL

El fin de semana largo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense se iniciará con condiciones de tiempo estable.

Este jueves se presenta con cielo mayormente despejado, una mínima de 6°C y máxima de 13°C, con vientos leves del sur que rotarán al este durante la tarde.

El viernes, declarado día no laborable para algunos sectores, mantendrá un panorama similar: temperaturas entre 7°C y 13°C y cielo despejado.

Para el sábado, se espera aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias aisladas, especialmente por la tarde y la noche, con una máxima de 13°C.

El domingo y lunes se prevén cielos mayormente nublados, con temperaturas más templadas: máximas de entre 16°C y 18°C y mínimas cercanas a 12°C.

El martes, el ingreso de un sistema frontal podría generar lluvias y chaparrones, con vientos intensos del sudeste y ráfagas de 42 a 50 km/h. El miércoles se espera una mejoría, con descenso de nubosidad