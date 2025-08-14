Hallan muerto a un hombre en el Hotel Dazzler: confirmaron que ingirió veneno para ratas

El pasado lunes por la tarde, la tranquilidad del Hotel Dazzler, ubicado en calle 54 entre 13 y 14 de La Plata, se vio interrumpida cuando personal del establecimiento halló a un huésped inconsciente en su habitación. La víctima, identificada como Darío Espadachini, de 68 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Rossi, donde ingresó en estado crítico.

Según informaron fuentes policiales, en la Unidad de Terapia Intensiva se detectaron signos de ingesta de alcohol y medicación, lo que llevó a practicarle un lavaje de estómago. A pesar de los esfuerzos médicos, Espadachini murió horas después.

La investigación, a cargo de la UFI N° 17 y el Juzgado de Garantías N° 5, reveló en la autopsia que el hombre había consumido veneno para ratas, sustancia que fue hallada en la habitación. La principal hipótesis apunta a un intento de suicidio, en el marco de un delicado cuadro de salud: la víctima padecía un linfoma y se encontraba bajo tratamiento médico.

Este trágico episodio ha generado conmoción, no solo por la forma en que se produjo la muerte, sino también por el trasfondo personal y sanitario que atravesaba Espadachini. La causa continúa bajo investigación judicial