Aprevide amplía el derecho de admisión a integrantes de “La Nueva Generación” en Gimnasia

La Aprevide anunció una nueva aplicación del derecho de admisión contra integrantes de la facción “La Nueva Generación” del club Gimnasia y Esgrima La Plata. La decisión se tomó tras un informe policial que constató la presencia de una bandera de gran tamaño y color azul oscuro, con la leyenda del grupo, colocada en el alambrado de la tribuna popular de calle 60 durante un partido en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

El gesto fue interpretado por las autoridades como una provocación directa hacia la barra oficial del Lobo, ubicada en el sector Centenario. Los sancionados —Diego Esequiel Amarilla, Rolando Nicolás Croce, David Carlos Adrián Sosa, Leonardo Pedro Antonio Caroni, Lucas Nahuel Calderón, Mariano Omar Piacentini y Milton Agustín Muñiz— tienen ahora prohibido el ingreso a cualquier espectáculo deportivo hasta que se expida la Justicia.

La sanción, de carácter preventivo, se enmarca en la Ley Provincial 11.929, que faculta a impedir el acceso a personas que representen un riesgo para la seguridad.

Este episodio se suma a otro ocurrido semanas atrás, cuando Aprevide ya había aplicado la misma medida a diez hinchas vinculados a la misma facción, acusados de publicar en redes sociales imágenes con bombos decorados con ametralladoras y el número 79, lo que reforzó las sospechas de un intento por desplazar a la barra oficial por la fuerza.

Las autoridades adelantaron que continuarán las investigaciones para identificar a más integrantes involucrados en estos incidentes, en un contexto donde la violencia y las internas en las hinchadas siguen siendo un desafío para la seguridad en el deporte argentino