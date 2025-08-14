jueves 14 de agosto de 2025 - Edición Nº5252

Información General | 14 Aug

Reordenamiento vial en el casco urbano

La Plata avanza con nuevas zonas donde estará prohibido estacionar

10:11 |El intendente Julio Alak presentó un proyecto que suma calles y avenidas clave a la prohibición de estacionamiento en el centro platense, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad vial

La Municipalidad de La Plata impulsa un plan de reordenamiento vial que busca transformar la circulación en el Casco Urbano. El intendente Julio Alak elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que establece nuevas áreas con prohibición de estacionamiento en puntos estratégicos de la ciudad.

La medida alcanzará sectores renovados de Plaza Italia y Plaza Rocha, así como tramos de arterias muy transitadas, entre ellas avenida 44 y las calles 49, 54 y 64. El propósito central es mejorar la fluidez vehicular, liberar espacios para la detención de colectivos y favorecer el desplazamiento seguro de peatones y ciclistas.

El Ejecutivo local remarcó que la iniciativa no solo responde a la congestión del tránsito, sino también a la necesidad de garantizar la seguridad en zonas de alto movimiento y cercanas a paradas de transporte público. De aprobarse en el Concejo, las nuevas restricciones se sumarían a las ya vigentes, completando un esquema más amplio de ordenamiento del tránsito platense

Las nuevas prohibiciones para el estacionamiento

Según consta en el texto del proyecto, los tramos alcanzados por la disposición serán los siguientes:

  • Avenida 44 entre Plaza 19 de Noviembre y calle 24 - mano par avenida (descendente)
  • Avenida 44 entre Plaza 19 de Noviembre y calle 26 - mano impar (ascendente)
  • Plaza Italia entre avenida 44 y diagonal 74 - tramo de numerales 0 a 25 (descendente)
  • Plaza Italia entre avenida 44 y diagonal 74 - tramo de numerales 100 a 125 (ascendente)
  • Plaza Italia entre diagonal 74 y avenida 7 - tramo de numerales 25 a 50 (descendente)
  • Plaza Italia entre diagonal 74 y avenida 7 - tramo de numerales 125 a 150 (ascendente)
  • Plaza Italia entre avenida 7 y diagonal 77 - tramo de numerales 50 a 75 (ascendente)
  • Plaza Italia entre avenida 7 y diagonal 77 - tramo de numerales 150 a 175 (descendente)
  • Plaza Italia entre diagonal 77 y avenida 44 - tramo de numerales 75 a 100 (ascendente)
  • Plaza Italia entre diagonal 77 y avenida 44 - tramo de numerales 175 a 200 (descendente)
  • Calle 49 entre calle 6 y 7 - mano par
  • Calle 54 entre avenida 13 y calle 14 - mano par
  • Calle 64 entre avenida 13 y calle 14 - mano impar
  • Plaza Rocha entre avenida 60 y diagonal 78 - tramo de numerales 0 a 25 (descendente)
  • Plaza Rocha entre diagonal 78 y avenida 7 - tramo de numerales 25 a 50 (descendente)
  • Plaza Rocha entre diagonal 78 y avenida 7 - tramo de numerales 125 a 150 (ascendente)
