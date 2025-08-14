La Plata avanza con nuevas zonas donde estará prohibido estacionar

La Municipalidad de La Plata impulsa un plan de reordenamiento vial que busca transformar la circulación en el Casco Urbano. El intendente Julio Alak elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que establece nuevas áreas con prohibición de estacionamiento en puntos estratégicos de la ciudad.

La medida alcanzará sectores renovados de Plaza Italia y Plaza Rocha, así como tramos de arterias muy transitadas, entre ellas avenida 44 y las calles 49, 54 y 64. El propósito central es mejorar la fluidez vehicular, liberar espacios para la detención de colectivos y favorecer el desplazamiento seguro de peatones y ciclistas.

El Ejecutivo local remarcó que la iniciativa no solo responde a la congestión del tránsito, sino también a la necesidad de garantizar la seguridad en zonas de alto movimiento y cercanas a paradas de transporte público. De aprobarse en el Concejo, las nuevas restricciones se sumarían a las ya vigentes, completando un esquema más amplio de ordenamiento del tránsito platense

Las nuevas prohibiciones para el estacionamiento Según consta en el texto del proyecto, los tramos alcanzados por la disposición serán los siguientes: