River busca imponerse en Asunción frente a Libertad

Por: Jonatan Anaquin

Esta noche, River enfrentará a Libertad de Paraguay en el primer capítulo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El partido se disputará en el Estadio Tigo La Huerta, ubicado en Asunción, con capacidad para 15 mil espectadores, y dará inicio a las 21:30 horas de Argentina. El árbitro designado será Wilton Sampaio, recordado por su polémico desempeño en el Superclásico de 2019 entre River y Boca.

El encuentro marcará un paso clave para el Millonario en la búsqueda de avanzar a los cuartos de final. La posible formación de River mantiene una incógnita debido a situaciones físicas y tácticas, con especial atención en el caso de Joao Neves, cuya presencia todavía no está confirmada. Montiel también genera expectativa en la estrategia del equipo.

Para los aficionados, la transmisión estará disponible en Telefé, Fox Sports y Disney+, mientras que los que prefieran seguir el minuto a minuto podrán hacerlo a través del canal de YouTube de La Página Millonaria, con los relatos de Lito Costa Febre. Este enfrentamiento promete ser un desafío estratégico y físico, y representa la primera de dos oportunidades cruciales para definir la serie

Horario por país

Argentina: 21:30 horas

21:30 horas Brasil: 21:30 horas

21:30 horas Chile: 21:30 horas

21:30 horas Bolivia: 20:30 horas

20:30 horas Colombia: 19:30 horas

19:30 horas Ecuador: 19:30 horas

19:30 horas Perú: 18:30 horas

18:30 horas México: 18:30 horas

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Lencina o Galoppo o Juanfer, Miguel Borja y Facundo Colidio.

Libertad: Martín Silva; Ángel Lucena Cardozo, Diego Viera, Néstor Giménez, Aaron Troche; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Joaquín Bogarín o Lorenzo Melgarejo, Hugo Fernández, Iván Franco; Gustavo Aguilar u Óscar Cardozo.

Terna arbitral