Recuperan un automóvil denunciado como robado

La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informa que, personal del Comando de Patrullas recuperó este martes en Berisso un automóvil que había sido denunciado como sustraído por una mujer, quien señaló a su ex pareja como responsable del hecho.

El operativo se realizó en calle 27 entre 156 y 157, luego de que el sistema de emergencias 911 alertara sobre un incidente en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 41 años, quien presentó una denuncia penal donde constaba que su vehículo Ford Fiesta CLX gris, había sido robado y se encontraba abandonado a pocos metros.

Tras verificar los datos en el sistema, el rodado no presentó impedimento legal, aunque igualmente fue secuestrado y trasladado a la Comisaría Segunda de Berisso.

En el lugar también se hizo presente, un hombre, ex pareja de la denunciante, quien aseguró desconocer la existencia de la denuncia sobre el automóvil.

Por último, se estableció comunicación con la UFI en turno que dispuso actuaciones bajo la carátula “Hallazgo de automotor”