Thunderbolts: el nuevo equipo de antihéroes que llega a Disney+

Por: Jonatan Anaquin

Marvel Studios continúa expandiendo su universo cinematográfico con Thunderbolts, una película que propone un enfoque distinto al de los héroes tradicionales. La historia sigue a un equipo poco convencional de antihéroes, integrado por Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardián Rojo, Fantasma, Taskmaster y John Walker. Tras quedar atrapados en una trampa tendida por Valentina Allegra de Fontaine, estos personajes deberán enfrentar los rincones más oscuros de su pasado y un nuevo villano, Sentry, en una misión que desafiará tanto su moral como su unidad.

Dirigida por Jake Schreier y producida por Kevin Feige, la película cuenta con un reparto estelar que incluye a Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, David Harbour, Hannah John-Kamen y Julia Louis-Dreyfus. El guion fue escrito por Eric Pearson y Joanna Calo, mientras que la historia es de Eric Pearson, con Louis D’Esposito, Brian Chapek y Jason Tamez como productores ejecutivos.

Con este estreno, Marvel apuesta por profundizar en la complejidad de sus personajes, explorando el concepto de antihéroe y la posibilidad de redención, todo dentro del marco de su universo compartido. Thunderbolts promete ser una propuesta intrigante para los fanáticos que buscan acción, conflictos internos y giros inesperados en la narrativa del UCM.