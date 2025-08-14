Talerico visitó La Plata y Berisso, pero la rompió en Ensenada, donde está tercera en las encuestas, muy cerca de LLA

La candidata a diputada nacional por el novel Frente Potencia, María Eugenia Talerico, visitó la ciudad de Ensenada para bendecir y potenciar a sus candidatos a concejales y consejeros escolares.

Este nuevo espacio, en el que confluyen actores politicos de esa ciudad y un frente vecinal en formación, denominado "Vamos Ensenada", dio su puntapié inicial en un salón de fiestas ubicado en la esquina de las calles Ferella e Independencia ante un nutrido público que colmó las instalaciones.

Cabe destacar que por estos días y según las encuestas que se conocieron, Potencia se ubica tercera, lejos del oficialista Frente Patria de Mario Secco, pero demasiado cerca del espacio violeta LLA, la fuerza del Presidente Javier Milei, que estaría midiendo en Ensenada muy por debajo del promedio provincial. En un cuarto lugar se ubicaría la Izquierda y quinto el radicalismo con Somos.

Acompañada por varios candidatos a diputados provinciales, entre ellos Lasso y Echeverría, la principal figura de Potencia en PBA compartió un distendido encuentro político, con los anfitriones.

Allí, Talerico estuvo secundada por los candidatos a concejales: Nora Tedesco, dirigente comunitaria y que trabajó muchos años en el sector industrial; Claudio Viciconti, actual sercretario legislativo del Bloque FIVE en el Concejo Deliberante local; y por la candidata a primera consejera escolar, la reconocida docente Carla Garibaldi.

Los referentes ensenadenses de Potencia se dirigieron al público presente, contando las problemáticas sin resolver en el municipio que conduce el ultrakircnerista Mario Secco, y con el principal objetivo de mostrarse como una opción vecinal con vistas a esta próxima elección legislativa del 7S de 2025 y prepararse para pelearle a la actual conducción comunal, la intendencia de Ensenada en 2027.

Talerico llevó el mensaje de Potencia a La Plata y escuchó a los vecinos

La referente provincial de Potencia, María Eugenia Talerico, visitó este martes la ciudad de La Plata junto a candidatos a diputados provinciales, concejales y consejeros escolares.

La recorrida incluyó centros comerciales y encuentros con vecinos, comerciantes y referentes locales, donde se abordaron las principales problemáticas que atraviesa la capital bonaerense.

“Escuchar a los platenses, sus necesidades y reclamos, es la base para construir soluciones reales. En Potencia, somos un equipo de platenses para los platenses; construiremos el futuro transformando el presente”, expresaron desde Potencia La Plata.

Talerico, abogada penalista y ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), es reconocida por su trabajo en la lucha contra la corrupción.

Este año lanzó el frente provincial Potencia, que competirá en las elecciones del 7 de septiembre en toda la provincia de Buenos Aires. El espacio cuenta con un equipo técnico con experiencia en gestión, justicia, seguridad, educación, salud y desarrollo productivo.

Talerico destacó que Potencia es “una opción real para quienes creen que es posible otra forma de hacer política, sin reciclaje de los mismos dirigentes y con la decencia como condición indispensable para participar en la vida pública”.

El frente está integrado por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), presidido por Fernando Mascetti, y el partido UNIR, liderado por el ex diputado nacional Alberto Asseff.

Definido como anti kirchnerista y crítico tanto de los armados políticos tradicionales como de la alianza LLA-PRO, Potencia busca instalarse como alternativa de cambio genuino en la provincia.

La comitiva que acompañó a Talerico en La Plata estuvo integrada por:

Candidatos a diputados provinciales

Rosario Castagnet: Periodista, conductora y locutora platense, asesora en comunicación, relaciones internacionales e institucionales, y con basta experiencia en gestión local y problemas de la ciudadania platense.

Nicolás Massano: Estudiante avanzado de Gobierno y Relaciones Internacionales, presidente de Comprometidos con la Libertad, referente de la juventud candidata en La Plata y la Provincia.

Candidatos a concejales

Daniel Loyola: Presidente del MID en La Plata y vicepresidente del partido en la Provincia de Buenos Aires.

Luciana Ali: Licenciada en Relaciones Internacionales, con amplia experiencia en integración latinoamericana y cooperación internacional.

La jornada en La Plata dejó en claro que Potencia busca ganar terreno en el conurbano y en las ciudades clave de la provincia, apostando a un mensaje de renovación, transparencia y compromiso local.