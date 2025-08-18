El AMBA tendrá un viernes fresco y parcialmente nublado

Este viernes, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una jornada marcada por un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas, con una mínima de 6 grados y una máxima de 14 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El viento, proveniente del noreste, mantendrá una sensación térmica acorde al invierno porteño.

Para el sábado, se prevé un panorama similar en cuanto a temperatura, con mínima de 7 grados y máxima de 14 grados, aunque durante la tarde llegarán lluvias aisladas, acompañadas por viento del noreste. Estas condiciones podrían modificar la sensación térmica y afectar actividades al aire libre.

El domingo se espera un aumento leve de la temperatura, con una mínima de 10 grados y una máxima de 17 grados. El viento rotará al este y el cielo permanecerá mayormente nublado, lo que prolongará el ambiente húmedo y con escasa amplitud térmica.