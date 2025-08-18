Qué funcionará y qué no este viernes no laborable en La Plata

Este viernes 15 de agosto, la ciudad de La Plata vivirá una jornada atípica debido al día no laborable con fines turísticos, fijado en el marco del calendario 2025. Aunque el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín caerá el domingo 17 y no se trasladará, esta fecha intermedia se dispuso para favorecer el descanso y el turismo.

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, en los días no laborables es el empleador quien decide si se trabaja o no, siempre con el pago de salario normal. Esto genera que algunos sectores continúen operando con esquemas especiales, mientras que otros suspendan la atención al público.

En el ámbito municipal, el estacionamiento medido no funcionará y el transporte local circulará con frecuencia de sábado. El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) funcionará normalmente, al igual que la recolección de residuos. Los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) contarán con guardias de enfermería las 24 horas.

El Cementerio municipal abrirá de 8 a 15, con atención administrativa de 8 a 12. El Mercado Regional Minorista y Mayorista mantendrá su horario habitual, la República de los Niños abrirá de 7 a 22 y el Parque Ecológico Municipal de 7 a 20.

En cuanto a las entidades financieras y la educación, tanto bancos como escuelas permanecerán cerrados. Las operaciones bancarias solo podrán realizarse mediante aplicaciones, cajeros automáticos y plataformas online.

El próximo día no laborable con fines turísticos será el 21 de noviembre, mientras que el resto de los feriados se mantendrá según lo estipulado en el calendario oficial