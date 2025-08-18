Vacuna antigripal: por qué es clave para prevenir complicaciones graves

¿Sabías que podés terminar internado por gripe aunque seas joven? El riesgo aumenta muchísimo si tenés obesidad, diabetes o enfermedades cardiovasculares, y lo peor es que la mayoría de quienes más necesitan la vacuna antigripal no se la aplican. Esa falta de prevención deja la puerta abierta a internaciones y muertes que podrían evitarse.

En Argentina, la temporada 2025 ya dejó cifras que preocupan. Según el Boletín Epidemiológico, hasta agosto hubo 159 muertes asociadas a la gripe. El Ministerio de Salud informó que, de las primeras 38 víctimas fatales, casi el 90% tenía alguna condición de riesgo y más del 91% sufría al menos una enfermedad crónica grave. Sin embargo, solo dos estaban vacunadas contra la gripe, pese a tener la indicación médica.

Por qué la vacuna antigripal salva vidas

La vacuna, gratuita para grupos de riesgo desde 2011, busca reducir hospitalizaciones y muertes. Está indicada para personas con diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios crónicos y adultos mayores, entre otros.

La conexión con las enfermedades del corazón es alarmante. El cardiólogo Sebastián García Zamora explicó que la influenza puede empeorar una cardiopatía o incluso provocar un infarto o ACV en personas sin antecedentes. Según él, vacunarse reduce hasta diez veces el riesgo de infarto y ocho veces el de ACV.

El problema: poca gente se vacuna

Un estudio en 30 servicios de cardiología del país, con casi 3.000 pacientes, mostró que solo la mitad se vacunó contra la gripe el último año. En cambio, casi todos habían recibido al menos una dosis contra el COVID. Esto revela que la conciencia sobre la vacuna antigripal todavía es baja, incluso en personas con enfermedades graves.

Obesidad y diabetes: doble riesgo

En Argentina, seis de cada diez adultos tienen exceso de peso y el 12% vive con diabetes tipo 2. La médica endocrinóloga Carla Musso advirtió que la diabetes aumenta hasta seis veces el riesgo de complicaciones por gripe. La obesidad, por su parte, eleva la internación, la necesidad de terapia intensiva y hasta reduce la eficacia de antivirales y vacunas.

En la pandemia de gripe H1N1, más de uno de cada cuatro fallecidos tenía obesidad. Por eso, la combinación de obesidad, diabetes y problemas cardíacos es una bomba de tiempo ante la influenza.

Una herramienta más potente

En mayores de 50 con enfermedades crónicas, la vacuna antigripal adyuvantada —que incluye el adyuvante MF59— genera una respuesta inmune 1,5 veces superior a la vacuna común. El infectólogo Pablo Bonvehí destacó que esta fórmula brinda protección más fuerte y duradera en quienes más la necesitan.

En resumen: si estás en un grupo de riesgo, la vacuna antigripal no es opcional, es una barrera vital contra internaciones y complicaciones graves. No esperes a enfermarte para darte cuenta.