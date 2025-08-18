Policiales | 15 Aug
Accidente en Ensenada: una moto chocó a una camioneta
Hay dos heridos que fueron trasladados al hospital Cestino. Uno de ellos estaba inconsciente.
Un nuevo accidente sacudió a la ciudad de Ensenada. Una motocicleta intentó cruzar de manera muy imprudente la Avenida Bossinga a toda velocidad mientras circulaba por la calle Sarmiento. Pasó raspando a un colectivo de la línea 275 e impactó a una camioneta Toyota.
En ese momento, los dos motociclistas salieron volando y calleron al suelo. Uno se encontraba despierto pero muy golpeado y el otro directamente estaba inconsciente. Rápidamente llegó la policía y el SAME y trasladaron rápidamente a los heridos al hospital Cestino.
Si bien en el video parecería estar más que claro el motivo del accidente, todo lo determinará la justicia.