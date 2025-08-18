Accidente en Ensenada: una moto chocó a una camioneta

Un nuevo accidente sacudió a la ciudad de Ensenada. Una motocicleta intentó cruzar de manera muy imprudente la Avenida Bossinga a toda velocidad mientras circulaba por la calle Sarmiento. Pasó raspando a un colectivo de la línea 275 e impactó a una camioneta Toyota.

En ese momento, los dos motociclistas salieron volando y calleron al suelo. Uno se encontraba despierto pero muy golpeado y el otro directamente estaba inconsciente. Rápidamente llegó la policía y el SAME y trasladaron rápidamente a los heridos al hospital Cestino.

Si bien en el video parecería estar más que claro el motivo del accidente, todo lo determinará la justicia.